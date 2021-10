¿Podría ser asesino serial?

Famoso cazarrecompensas asegura que Laundrie tiene un pasado tormentoso

“Él es quizás un asesino en serie”, asegura Dog the Bounty Hunter

ALARMANTE HIPÓTESIS. Dog the Bounty Hunter, el famoso cazarrecompensas de televisión, asegura que Brian Laundrie, el novio fugitivo de Gabby Petito, podría ser un asesino en serie debido a ciertos datos que él observó durante la búsqueda que realiza. El investigador, mencionó que es inquietante los gustos que maneja Laundrie.

“De la noche a la mañana, no se convirtió en un asesino”, dijo Duane Chapman en una nueva entrevista para The Sun. Brian Laundrie, lleva más de tres semanas desaparecido y con una orden de captura en su contra, por hacer uso de la tarjeta de crédito de Gabby Petito sin un uso autorizado y que las autoridades han aprovechado para poderlo ‘capturar’ por el asesinato de Gabby Petito.

Asesino serial Brian Laundrie: ¿Asesino en serie?

New York Post, mencionó la entrevista que sostuvo Dog the Bounty Hunter con The Sun, donde admitió que hay ciertos indicios que hacen pensar que el asesinato de Gabby Petito fue perpetuado por Laundrie y que no sería el único que cometió el joven de North Port. De acuerdo con la entrevista realizada Duane Chapman, hay pruebas fehacientes para creer que se trata de un asesino en serie.

“Estoy pensando cada vez más en que él es quizás un asesino en serie, no solo un asesino de Gabby. Los libros que lee son increíbles”, aseguró Duane en entrevista con el medio de comunicación, donde mencionó que hay elementos claves que hacen pensar que el novio fugitivo de la joven, tiene un ‘turbio’ pasado. Archivado como: Asesino serial Brian Laundrie