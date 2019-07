Martín Vela Jr. es buscado por la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) por ser el presunto asesinato de un inmigrante en un parque en el noreste de la ciudad.

Según las autoridades, Vela Jr., de 26 años, mató a balazos a Arnoldo Moreno poco antes de las 7:00 de la tarde en un camino rodeado de árboles en el Keith-Wiess Park del 12300 Aldine Westfield Road, el martes 14 de mayo. Luego de casi dos meses de investigación, las autoridades lograron identificar plenamente al presunto asesino.

Según el reporte del HPD, consultado por MundoHispánico, Moreno, también de 26 años, corría y jugaba futbol por el parque como lo hacía de forma habitual para hacer ejercicio cuando en un momento tuvo una confrontación con Vela Jr. por un motivo que por ahora se desconoce. Algunos testigos le contaron a las autoridades que vieron a los dos hombres discutir previamente. Sin embargo, los detectives de homicidios desconocen hasta ahora el móvil del crimen.

En un momento otra de las personas que normalmente hace ejercicio en el lugar, al pasar por unos de los caminos, encontró tirado el cuerpo de Moreno con marcas de balas. Ese testigo fue el que llamó a las autoridades.

Los videos de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos al parque fueron la clave para identificar a Vela Jr. pues lo identificaron cuando dejaba el lugar corriendo a toda velocidad cuando ya llegaban las primeras patrullas del HPD al lugar del incidente.

This is surveillance video of the possible suspect running from the scene right after the shooting. If you recognize him, call HPD Homicide 713-308-3600 or Crime @CrimeStopHOU 713-222-TIPS. #HouNews pic.twitter.com/skYZ1ZnWst

— Houston Police (@houstonpolice) May 15, 2019