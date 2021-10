“No me convence”. Fans de DC Comics opinan sobre el nuevo tráiler de The Batman con Robert Pattinson y Zoë Kravitz

Asesinato Tik Tok Amuchu. Amuchu, una mujer que hacía videos para una versión china de Tik Tok, fue asesinada de su exesposo tras quemarla viva durante transmisión, motivo por el cual ha sido condenado a muerte, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Sun .

Sin embargo, la muerte de Amuchu en la casa de su padre sirvió de alguna manera, para que se alzara una ‘ola’ de protesta en internet por el problema de la violencia doméstica que no se denuncia en las zonas rurales, sobre todo donde afecta a minorías étnicas. Archivado como: Asesinato Tik Tok Amuchu

Desde 2016 el gobierno de china tipificó el delito la violencia doméstica, sin embargo, no se ha logrado que se interpongan las denuncias ante las autoridades, situación que complica mucho su seguimiento en investigaciones así como en el castigo para los responsables.

FAMA LES CUESTA LA VIDA

La vida de un tik toker no es fácil y muchos han pagado hasta con la vida la intención de ser más famoso y visto, tal es el caso de un hispano a la edad de 19 años. Gabriel Salazar y murió debido a un lamentable accidente automovilístico. Sus amigos le rinden un homenaje a su más grande amigo: “Es muy difícil hablar para nosotros sobre lo que él pasó”.

Fue el pasado 26 de septiembre cuando se dio a conocer que el joven Gabriel Salazar, un tik toker hispano de 19 años falleció trágicamente debido a un lamentable accidente automovilístico, en San Antonio Texas, y a pesar de que su muerte no se ha confirmado de manera oficial, amigo y familiares ya se despiden de él, así lo informó el portal The Sun U.S. Archivado como: Asesinato Tik Tok Amuchu