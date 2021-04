Seis familiares murieron en una casa de Dallas, Texas tras un aparente asesinato-suicidio

La policía dijo que dos hermanos hicieron un pacto para matar a cuatro miembros de la familia y a ellos mismos

“Hola a todos. Me maté a mí mismo y A mi familia”, escribió uno de los hermanos en una nota de suicidio Asesinato suicidio Texas. Seis personas de la misma familia fueron encontradas muertas a tiros en una casa suburbana de Dallas, Texas el lunes temprano después de que la policía dijera que dos hermanos hicieron un pacto para matar a cuatro miembros de la familia y posteriormente a ellos mismos, informó The Associated Press. Los oficiales en Allen fueron a la casa para una revisión de bienestar alrededor de la 1 de la mañana después de recibir una llamada de un amigo de uno de los hermanos que temía que se suicidara, dijo el sargento de policía, Jon Felty. “Parece que los dos hermanos habían llegado a un acuerdo, se iban a suicidar los dos”, dijo Felty. Seis muertos en aparente asesinato suicidio en Texas Felty dijo que uno de los dos hermanos escribió una publicación extensa en las redes sociales en la que dijo que él y su hermano tenían un plan para matar a sus familiares y luego a ellos mismos. También escribió que todas sus decisiones se basaron en sopesar los pros y los contras, incluida la decisión de matar a su familia. “Hola a todos. Me maté a mí mismo y a mi familia”, escribió Farhan en una nota de suicidio. “Si me matara solo a mí mismo, ellos serían miserables”, explicó Farhan en su nota. “Amo a mi familia. Realmente lo hago. Y es exactamente por eso que decidí matarlos”, escribió, de acuerdo con The New York Post.

Asesinato suicidio producto de un pacto entre los hermanos La policía encontró a los seis miembros de la familia muertos en la casa. Felty dijo que entre los muertos estaban los dos hermanos, una hermana, su padre, su madre y una abuela. Felty dijo que los muertos tenían entre 19 y 77 años. Dijo que los asesinatos probablemente ocurrieron durante el fin de semana y fueron descubiertos la madrugada del lunes. Felty dijo que las muertes estaban siendo investigadas como un asesinato-suicidio, pero aún no podía decir quién disparó contra quién en primer lugar, informó The Associated Press.

Presuntamente uno de los hermanos padecía depresión El hermano que escribió la publicación en las redes sociales dice que se había estado sintiendo mal con más frecuencia recientemente y que últimamente su tratamiento para la depresión, que incluía asesoramiento y medicamentos, no parecía ayudarlo tanto como antes, dijo el sargento de policía. “El plan era simple. Conseguimos dos pistolas. Tomo una y disparo a mi hermana y a mi abuela, mientras mi hermano mata a nuestros padres con la otro. Luego nos matamos nosotros mismos”, escribió Farhan. En la publicación, también pasó “mucho tiempo” escribiendo sobre su decepción por cómo terminó la serie de televisión “The Office”, dijo Felty. “Pensó que debería haber terminado de manera muy diferente y por eso estaba molesto…”

Una familia agradable y feliz Los vecinos de la víctimas del asesinato suicidio en Texas dijeron a los medios locales que no podían creer la tragedia que acababa de ocurrir a tan solo unos metros de sus hogares. “La familia era una familia muy agradable y feliz”, dijo Deelra Hassan, una amiga de la familia. “Nunca habíamos tenido un incidente como este en los 21 años que he estado aquí”, dijo Felty. “Es solo una tragedia. No hay otra forma de describirlo. Es una tragedia que no puedes imaginar”, informó NBC Dallas-Fort Worth.

Asesinato suicidio en Texas causa conmoción La policía identificó a los muertos el lunes como el padre Towhidul Islam, de 54 años, Iren Islam, madre de 56 años, la abuela Altafun Nessa, de 77 años, uno de los hijos como Tanvir Towhid, de 21 años y los gemelos Farbin Towhid, de 19 años, y su hermano Farhan Towhid, quien escribió la nota de suicidio, según NBC Dallas-Fort Worth. La hermana gemela de Farhan, Farbin Towhid, tenía una beca completa para estudiar en la Universidad de Nueva York (NYU), informó FOX 4. Asimismo, la policía informó que la abuela, Altafun Nessa, no vivía con su familia y estaba de visita desde Bangladesh. La víctima tenía previsto regresar a su país el próximo mes.

Un crimen poco usual El hermano que escribió la publicación en las redes sociales también dijo que pensaba que era demasiado fácil para su hermano obtener un arma de fuego, dijo Felty. Un asesinato masivo en el que dos hermanos son los perpetradores es raro, dijo James Alan Fox, criminólogo de la Northeastern University. “En estas situaciones, la matanza masiva suele ser un solo perpetrador”, dijo. De acuerdo con la base de datos de asesinatos en masa de Associated Press / USA Today / Northeastern University se han registrado 452 incidentes de asesinatos en masa, el asesinato de cuatro o más personas, desde 2006 hasta el domingo, dijo. Asimismo, el criminólogo dijo que casi la mitad de ellos, 217, fueron asesinatos en masa en los que alguien mató a miembros de su familia.