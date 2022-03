“Mi nombre es Wilfredo Robles y el día de hoy me enteré por la policía que habían matado a mi hija Sandra Robles, de 20 años de edad, en la ciudad de Orem, Utah, se me parte el alma de saber que no volveré a ver a mi hijita, necesitamos alguna ayuda para darle unos funerales dignos y tratar de buscar justicia”, escribió el padre de Fiorella en GoFoundMe.

“Me mataron a mi hija”

El padre de Sandra, escribió en Facebook cuando encontraron a su hija muerta y fue informado por la policía. A través de fotografías y escritos, sigue pidiendo justicia para la joven y también, señaló a las mujeres que si tienen una pareja violenta, se alejen antes de que sea demasiado tarde; Wilfredo Flores, está buscando la justicia para el caso de su hija y anunció que no parará hasta conseguirlo; mientras tanto, la policía de Utah informó que Daniel Padilla ya había sido acusado de violencia doméstica más de cinco veces.

“Vuela alto mi amor me dejas tan rápido, siento un dolor horrible, no merecías morir de esa manera , quiero justicia y no voy a parar hasta lograrlo, te amaré por siempre.”, escribió el padre de Sandra. “Desde que te vi de niña, me llenaste de alegría mi chinita Bella y solo me duraste 20 añitos.”, señaló en una de las publicaciones. “No sabes lo mal que me siento, el solo saber que no te puede proteger de ese salvaje y te mato hija, ¿por qué Dios mío? ¿por qué te llevaste mi angelito?”, escribe el padre de Sandra.