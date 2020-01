View this post on Instagram

Así fue la reacción de los iraníes al asesinato del general iraní Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds. El importante líder religioso iraní, Ahmad Jatamí, señaló este 3 de enero en Teherán que Estados Unidos "ya no encontrará la paz", mientras los residentes expresaban su indignación por las acciones de EE.UU. Vía @actualidadrt