La policía asesinó a cuatro sospechosos del asesinato del presidente de Haití y arrestó a otros dos

Los asesinos se habían identificado como agentes de la DEA cuando ingresaron a la residencia del mandatario

Asimismo, señalan que Estados Unidos podría estar evaluando enviar tropas a Haití para evitar una presunta guerra civil

Un grupo de hombres armados asesinó al presidente de Haití Jovenel Moïse e hirió a su esposa durante un ataque a su casa a primeras horas del miércoles, y la policía informó por la noche que cuatro sospechosos murieron baleados y que otros dos habían sido detenidos, generando más caos en un país ya azotado por la violencia de pandillas.

Tres policías que habían sido tomados como rehenes por los presuntos hombres armados fueron liberados el miércoles por la noche, informó Léon Charles, jefe de la Policía Nacional de Haití. El primer ministro interino Claude Joseph había dicho durante la jornada que la policía y el ejército tenían el control de la seguridad en Haití, el país más pobre de las Américas y cuyo historial de dictaduras y agitación política han obstaculizado desde hace mucho tiempo la consolidación de un régimen democrático.

Asesinato del presidente de Haití: Policía mata a cuatro sospechosos

En entrevista con The Associated Press, Joseph se pronunció por una investigación internacional sobre el asesinato, dijo que deben efectuarse las elecciones programadas para este año y se comprometió a trabajar por igual con los aliados y oponentes de Moïse, informó The Associated Press.

“Necesitamos que todos y cada uno contribuyan a que el país avance”, manifestó Joseph. En palabras dirigidas a los enemigos del presidente, Joseph lo describió como “un hombre de valor” que se opuso a “algunos oligarcas del país, y creemos que esos aspectos no carecen de consecuencias”.