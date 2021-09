Adolfo Sebastián dijo lo siguiente sobre la acción policial contra los presuntos responsables: “Para mí es como, estoy como wow. Estoy aliviado. Tengo un poco de paz dentro de mí. Me sentí muy feliz. Sentí que sabías que las lágrimas de alegría comenzaron a salir y me sentí muy emocionado”.

El arresto de estas personas significó una gran felicidad para la familia en medio del dolor de haber perdido a un ser muy querido, es por ello que no pudieron ocultar ese sentimiento y así lo dieron a conocer a los medios de comunicación sin ningún empacho.

REGRESAN A CIUDAD DEL CRIMEN

Tras su detención en Mississippi, el Shelbyville Times Gazette informó que el presunto sospechoso de la muerte del niño, ya fue trasladado a la ciudad donde se registró el asesinato del menor de edad, para continuar con el proceso de acusación al que está sometido.

Sin embargo, la situación no es fácil para Rice quien no tiene derecho a fianza por cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, por posesión de un arma y no comparecer. Mientras tanto, la fianza para Tylor se fijó en $ 50,000, acusada de complicidad. Archivado como: Asesinato niño en lavandería