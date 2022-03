El asesinato de Joseph Jiménez ha sacudido a la comunidad hispana de Houston conforme las autoridades han ido revelando los detalles del ataque. Los agentes de la División de Homicidios aún tienen muchas preguntas en el caso que ocurrió en una gélida madrugada y que no ha logrado resolverse.

Luego de perpetrar el ataque en contra del auto de Joseph Jiménez el conductor de la Chevrolet Tahoe aceleró a toda velocidad. Los agentes de la División de Homicidios del HPD, no saben cuántas personas iban en el auto agresor o si el conductor fue quien disparó. Archivado como: Asesinato Joseph Jiménez

Joseph Jiménez, fue alcanzado por la lluvia de balas que entraron volando por los vidrios del auto familiar. El otro adolescente que iba sentado en el asiento del pasajero adelante también recibió varios tiros. El muchachito que iba atrás quedó ileso. Los nombres de los sobrevivientes no serán revelados por las autoridades.

Después de que cayó la lluvia de balas en contra del auto de Joseph Jiménez, el muchacho perdió el control del vehículo. No se sabe con certeza quién llamó al número de emergencias del HPD para pedir ayuda para los tres muchachos, aunque sólo dos estaban mal heridos.

Los paramédicos encontraron el auto Dodge a un muy mal herido Joseph Jimenez y lo llevaron de emergencia a un hospital de la zona para que los doctores intentaran salvarle la vida. El otro joven, también fue llevado a un hospital aunque sus heridas no eran tan graves.

En la investigación del HPD, los agentes de la División de Homicidios creen que el crimen en contra de Joseph Jiménez se debió a un caso de ‘ira en la carretera’ o ‘road rage’ como se dice en inglés. Los agentes no han encontrado hasta el momento una pista que los lleve a la camioneta Chevrolet Tahoe.

“Ningún padre debería enterrar a su hijo”

El canal de televisión ABC-13 de Houston, Texas, entrevistó al padre de Joseph Jiménez y quien habló por primera vez luego de varios días tras el asesinato de su hijo a quien llamaba ‘JoJo’ de cariño. Para evitar represalias en su contra el padre pidió que ni su rostro ni su nombre se expusieran al público.

“Tú corazón se encoge… y no quieres creerlo, simplemente no quieres creerlo. De repente recibí varias llamadas que me confirmaron que era mi ‘Jojo’… Ningún padre debería enterrar a su hijo” dijo el papá de Joseph Jiménez y quien pidió que alguien denuncie al asesino del chico.