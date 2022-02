Paul Cervantes, del Buró de Violencia Callejera del FPD, compareció en una conferencia de prensa el lunes siete de febrero del 2022 para dar los detalles en el homicidio de José Herrera Mojica y Román Cervantes, que pudo haber sido provocado por una pandilla que no nombró.

La familia de José Herrera Mojica implora por ayuda

La hispana Jaqueline Herrera, hermana de José Herrera Mojica, abrió la cuenta Help Herrera Family (Ayude a la Familia Herrera), en la red social de apoyo económico Go Fund Me, para implorar por ayuda para que los seres queridos del muchacho muerto puedan costear su funeral. En su súplica revela detalles del crimen.

“José estaba en la casa con mi madre y familiares cuando escuchó una discusión afuera en el estacionamiento y salió a ver. Entonces vio que a un muchacho lo estaban atacando varios hombres adultos y se metió para impedir que siguieran agrediendo al joven”, dijo Jaqueline Herrera sobre el crimen.