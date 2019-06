View this post on Instagram

Descansa en Paz .santusita mía .gracias por esperarnos ,por tu amor ,por decirnos que hace apenas una semana había sido el día más feliz de tu vida. ya estás en el cielo con tu hijo ,tus papás y mi Prisco .te amo con todo mi corazón. gracias Dios tus tiempos son perfectos .mi corazón está en paz .💐💐🙏😘 17 /06/2019 3:30 pm .partiste con Dios a un lugar hermoso.