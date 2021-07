¿Qué pasó realmente? El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, aún no se esclarece y la reciente detención de un sospechoso de Florida, Estados Unidos, ha aumentado el misterio en torno al caso.

El sospechoso de Florida sería un pastor y médico con licencia solo en Haití

Un amigo de Sanon en el estado Florida comentó a la agencia The Associated Press que el detenido es un pastor cristiano evangélico y médico con licencia en Haití, pero no en Estados Unidos.

El allegado, quien habló bajo condición de anonimato por cuestiones de seguridad, dijo que Sanon le comentó que había sido contactado por unas personas que afirmaron representar a los departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos que querían instalarlo como presidente de la nación caribeña.