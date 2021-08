El hispano sospechoso no explicó cómo matar a los jóvenes salvaría a sus seres queridos. Jiménez también dio una descripción detallada del tiroteo, pero ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, diciendo: “Ojalá no lo hubiera hecho”.

Un hombre hispano acusado de matar a tiros a dos personas, incluyendo a una estrella de TikTok, en un cine del sur de California está culpando a voces en su cabeza que, según dijo, lo habían atormentado durante meses, de acuerdo con The Associated Press.

Barajas, conocido en línea como itsanthonymichael , tenía casi un millón de seguidores en TikTok y muchos más en otras plataformas con Instagram. Sin embargo, la policía ha dicho que el sospechoso actuó solo y no hay indicios de que conociera a las víctimas o que el papel de Barajas como influencer de TikTok influyó en el crimen.

Jiménez había ido al cine con tres amigos, quienes le dijeron a los investigadores que estaban alarmados y se escabulleron del cine porque creían que había traído un arma al cine y estaba actuando de manera extraña, informó el Registro del Condado de Orange en un artículo el lunes. No avisaron a nadie.

Jiménez dijo que las voces lo habían perseguido durante ocho meses, a veces amenazando con robarle el automóvil y la televisión. Jiménez dijo que le diagnosticaron esquizofrenia hace unos ocho meses, pero que recientemente había dejado de tomar su medicamento recetado. “Se me acabó y no lo volví a llenar”, dijo Jiménez.

Pero agregó que el tema de la película no influyó en sus acciones. Llevó una pistola de su coche al cine y disparó a los adolescentes. Jiménez fue arrestado al día siguiente. Archivado como: asesinato cine.

Eso dejó solo a Jiménez y las dos víctimas. Jiménez dijo que las voces eran tan abrumadoras la noche del rodaje que no podía concentrarse en la película “The Forever Purge”, un thriller violento que trata sobre una realidad distópica donde un día del año todos los delitos son permitidos, incluido el asesinato.

Barajas perdió la vida en el hospital tras cinco días de haber estado muy grave, fue hasta este sábado en que el Departamento de la Policía confirmara el deceso del Tiktoker, después de no haber soportado las heridas de bala que sufrió mientras se encontraba disfrutando de una película, según Daily Mail.

Las autoridades describen el ataque como un “ataque aleatorio y no provocado”. Los detectives de la policía de Corona identificaron a Jiménez como sospechoso y lo arrestaron el martes, incautando una pistola del mismo calibre que la que se cree que se usó en el tiroteo. Archivado como: asesinato cine.

A causa de eso Barajas fue trasladado al hospital de emergencia, ya que recibió varios disparos. Lamentablemente su pareja no logro sobrevivir y murió en el lugar, tras recibir un disparo en la cabeza. Este sábado Anthony fue declarado muerto luego de luchar por su vida por varios días.

“Estaban tan emocionados por su primera cita”

El padre de la joven de 18 años dijo que Anthony Barajas era un buen chico: “Lo conocí una vez antes de que se fuera a Hawái hace unas semanas. Y luego regresó de Hawai y ella estaba muy emocionada. Este dulce, dulce chico vino con una bolsa llena de recuerdos para todos nosotros. Fue la cosa más dulce que he visto hacer a un joven de 18 años”.

“Le dio a mi hija menor un collar y a mi esposa y a mí llaveros pequeños. Mi hija me dijo ‘Él hace surf y bodyboard como tú’. Se sentó allí con una gran sonrisa en su rostro, viendo que aceptaba a este chico, estaba tan feliz. Me di cuenta de que le gustaba mucho este chico. Y realmente, realmente le agradaba. Estaba tan jodidamente feliz. Estaban tan emocionados por su primera cita. Ella rizó su cabello todo bonito. Era su primera cita que no era un grupo de personas”, agregó. Archivado como: asesinato cine.