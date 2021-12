Asesinan reguetonero Jehza: ¿Ya fue confirmado?

A través de redes sociales, la disquera para la que trabajaba el cantante reguetonero anunció el fallecimiento de Jehza. En la publicación, señalaban que se “había ido un hijo” y que su pérdida era irreparable; White Lion Records, anunció que se encontraban destrozados por la muerte del cantante y que no deseaban hablar más del tema.

“POR FAVOR NO ME LLAMEN NO QUIERO HABLAR CON NADIE. Se me fue un hijooo. TANTO QUE LO QUERÍA”, escribió la compañía disquera del cantante reguetonero, White Lion Records. Diversos cantantes de Puerto Rico, amigos y fanáticos, no han dudado en expresar sus condolencias hacia la familia y seres queridos de Jehza, lamentando su partida. Archivado como: Asesinan reguetonero Jehza