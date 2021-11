El infortunado incidente, ocurrió en la madrugada. El departamento de policía de San Diego, fue el que informó sobre el conflicto que se estaba desarrollando; según el medio de comunicación, la policía dice que el tiroteo se desarrolló alrededor de las 4 am del domingo en la calle East 20th, al este de National City Boulevard.

The Sun, informó sobre la muerte del rapero Yung Kece, quien fue asesinado a tiros en la mañana de Halloween. De acuerdo con la información que se filtró en aquellos instantes, se mencionó que el joven se encontraba en medio de una disputa y salió gravemente herido al ser atacado por un arma de fuego, recibiendo varios disparos.

La persona que lo atacó, fue quien marcó al número de emergencias y anunció los hechos que ocurrieron. De acuerdo con las autoridades, el hombre que denunció lo ocurrido mencionó que había sido en defensa propia; los elementos de la policía llegaron a la escena del crimen y rápidamente fue trasladado al hospital, lamentablemente no logró sobrevivir.

Según The Sun, Israel Moreno Jr., llamó a las autoridades e informó sobre el incidente que había ocurrido. El hombre, confesó en la llamada que había herido con un arma de fuego al rapero y que lo hizo 'por defensa propia'; los agentes arribaron al lugar de los hechos, encontrando muy malherido a Yung Kece por lo que se procedió a trasladarlo al hospital.

Lamentablemente, en el hospital el joven perdió la vida y fue declarado muerto. El detenido, declaró que estaban discutiendo cuando la situación se 'salió de control' y él en defensa propia tuvo que disparar contra el rapero; no fue el único cantante de rap detenido en la semana, de acuerdo con los informes, esta semana se anunció el asesinato de otro joven rapero.

De acuerdo con el informe de los primeros auxilios, encontraron a Hargrove tirado en la calle, con múltiples heridas de bala. Por lo que se realizó los primeros auxilios, logrando que el joven, de tan solo 20 años, llegara con vida al hospital más cercano de la zona; no se conoce si el rapero perdió la consciencia mientras se realizaba el traslado al nosocomio.

The Sun, señaló que la policía de National City mencionó que sus investigadores procedieron con la identificación del cuerpo después de ver algunos de sus videos de rap en YouTube , además de otros publicados en Instagram y Facebook. La carrera del joven apenas iba en ascenso, pero tenía un futuro prometedor dentro de la industria de la música rap.

Asesinan rapero Yung Kece: ¿En Estocolmo también asesinan raperos?

De acuerdo con The Associated Press, informó sobre el fallecimiento de un importante y galardonado rapero sueco. El joven, de 19 años, fue asesinado a tiros en el sur de Estocolmo en un incidente que, según informes de los medios, probablemente estaría relacionado con pandillas. Lamentablemente, no lograron salvarle la vida.

The Sun, informó que Nils Gronberg o mejor conocido como 'Einar', recibió un disparo a quemarropa en el lujoso suburbio de Hammarby Sjostad de la ciudad capital, según la policía local. Medios del espectáculo e inclusive, funcionarios de gobierno dijeron que este era un claro ejemplo de los problemas que existían con las pandillas.