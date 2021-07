Hasta el momento, la policía inició un proceso de investigación para conocer los detalles que orillaron al asesinato del joven rapero, debido a que fue un ataque preciso en contra de él, pero que terminó hiriendo a una mujer que se encontraba cerca del lugar; hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el caso.

De acuerdo con los reportes, una mujer de 60 años que se encontraba con Londre Sylvester recibió un disparo en una de sus rodillas y fue hospitalizada en buenas condiciones, hasta estos momentos, la señora se encuentra en buenas condiciones tras el ataque y no ha querido dar declaraciones por el momento, pero su testimonio será fundamental para las autoridades.

De acuerdo con ABC7, no estaba claro por qué Londre Sylvester no salió de la cárcel hasta el día siguiente, o cómo supieron los hombres armados que se iría entonces, por ello se decidió contactar a la oficina del alguacil del condado de Cook, quien difirió el comentario al Departamento de Policía de Chicago, que se negó a dar más detalles del ataque puesto que es una investigación en proceso. Archivado como: Asesinan rapero saliendo prisión.

Como han comentado los medios locales, el caso de el rapero KTS DRE extraña a la policía por la forma en que se dio el ataque, además de que su salida de prisión ese día es algo de extrañarse, ya que por lo general no ocurre de esa forma la condición de libertad, pero lo que sí estaba claro es que iban directo por él, ya que las mujeres que se encontraron cerca fueron “daños colaterales”.

Además de esas declaraciones, se dio a conocer por parte de las autoridades que: “Los detectives están trabajando activamente en la identificación de sospechosos y con suerte tendremos un arresto pronto”, dijo el jefe de policía, durante una conferencia de prensa no relacionada el lunes, que informó 5 Chicago . Archivado como: Asesinan rapero saliendo prisión.

De acuerdo con las autoridades correspondientes, mencionaron que en un principio no habían identificado a la víctima, hasta que llegó al hospital, donde fue declarado muerto. También la policía de Chicago declaró que: “Tras el tiroteo del sábado por la noche, los sospechosos volvieron a entrar en sus vehículos y huyeron del lugar”.

La calle donde ocurrió la tragedia quedó marcada por las pruebas que fueron resultado del ataque hacia el rapero, las cuales fueron recabadas por la policía y el servicio del forense, que desde el día del ataque no se ha separado del lugar para recoger toda evidencia posible y dar más rápido con los asesinos.

De acuerdo con los medios locales, los informes policiales identificaron a Sylvester como miembro de la facción Lakeside de los Discípulos Gangster, y las fotos policiales muestran que tenía las palabras “Kill To Survive” tatuadas en el cuello debajo de lo que parecía ser una mira de pistola. Así que una de las teorías sobre el caso es que el joven terminó peleándose con la pandilla, o fueron los enemigos de ésta quienes acabaron con él.

Con las nuevas pistas que han proporcionado la policía, se llegó a conocer una faceta de KTS DRE que sus fanáticos tal vez no conocían y es que el joven de 31 años estaba inmiscuido en una pandilla, donde se les conoce como “los discípulos de Gangsters”, la cual se formó en Chicago a fines de la década de 1960.

Los testigos hablaron

De acuerdo con ABC7, una mujer que pidió que no se usara su nombre, fue una de las testigos que accedió a hablar con los medios locales, mencionando lo que había pasado cuando ocurrió el ataque, ella dijo que había ido a la cárcel a visitar a un amigo que se encuentra detenido el sábado y al salir se entretuvo hablando con otra visitante; de un momento a otro se oyeron (lo que ella pensó) como fuegos artificiales.

“Estábamos hablando de un coche a otro y lo miré y le dije: ‘Esos sonaban muy cerca’, le dijo al medio de comunicación. “Momentos después, escuché dos estallidos frente al área de visitas, luego más en una cadencia que no podía ser otra cosa que disparos”. Además agregó que: “No puedo dejar de pensar para mí misma que si no me hubiera detenido a hablar con mi amigo, podría haber estado en esa área cuando estaban disparando”, comentó angustiada. “Se suponía que tenía que estar allí”.