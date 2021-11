En Brasil un rapero fue encontrado sin vida

El joven fue asesinado y botado en el mar

Autoridades investigan el percance

LO DEJAN EN EL MAR. La policía de Brasil, está investigando el asesinato de un joven rapero, de 20 años, ya que su cuerpo fue encontrado flotando sobre el mar. De acuerdo con los primeros reportes que se dieron a conocer, la familia del rapero informó a las autoridades que se encontraba desaparecido desde el lunes, cuando informó que estaría en la zona costera grabando contenido para sus redes sociales.

La familia, también comentó que el joven había estipulado que iría al banco a sacar efectivo y posteriormente, volvería a su casa. Él no volvió y al pasar las horas, la familia comenzó a preocuparse por dicha desaparición; según los reportes, dos sujetos lo amenazaron con subir a un automóvil y no volvieron a verlo.

ENCUENTRAN A MC BLACK EN EL MAR

The Sun, informó que Francisco Ytalo Oliveira de Queiroz, mejor conocido como Mc Black, fue hallado en el mar después de ser asesinado. El joven, de 20 años, había avisado a su familia que estaría en la zona costera para grabar contenido y subir a sus redes sociales, pero primero estaría en el banco local para retirar efectivo.

El joven rapero, no volvió a casa después de mencionar que estaría en poco tiempo; su familia comenzó a preocupase, cuando no contestó los mensajes o llamadas que hacían, por lo que fueron a buscarlo y no hallaron señales de él. Fue hasta el miércoles que las autoridades dieron con el cuerpo del joven y notificaron a los familiares.