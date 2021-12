Desafortunadamente, la policía mató a la menor de 14 años que estaba en el vestuario de una tienda de ropa el jueves cuando los agentes dispararon contra un sospechoso de agresión y una bala atravesó la pared y golpeó a la niña, dijeron las autoridades e informó The Associated Press. La situación aconteció el jueves pasado.

No se sabe si la adolescente y su madre, se encontraba escondiéndose de la problemática que se desarrollaba o si se encontraban midiéndose ropa al momento del altercado. Las autoridades, lamentan profundamente el fallecimiento de la menor y prometieron investigar el altercado para dar justicia al fallecimiento de la joven; el sospechoso, también fue abatido.

The Associated Press, informó que testigos comentaron a los medios de comunicación locales que el hombre comenzó a actuar de manera errática, amenazando con arrojar artículos desde el piso superior y atacó a una mujer con un candado de bicicleta poco antes del mediodía cuando la tienda estaba llena de compradores navideños. Archivado como: Asesinan adolescente tienda ropa

“Los oficiales encontraron al adolescente muerto después de ver un agujero en una pared sólida que no se puede ver detrás”, anunció el subdirector del Departamento de Policía de Los Ángeles, Dominic Choi y recuperó AP. Los investigadores, informaron que no supieron de inmediato si ella estaba en el vestidor antes de que comenzara la violencia o corrieron allí para esconderse. Archivado como: Asesinan adolescente tienda ropa

“Este incidente caótico que resultó en la muerte de una niña inocente es trágico y devastador para todos los involucrados”, dijo el jefe de policía Michel Moore en un comunicado el jueves por la noche. “Lamento profundamente la pérdida de la vida de esta joven y sé que no hay palabras que puedan aliviar el dolor inimaginable de la familia”, mencionó. Archivado como: Asesinan adolescente tienda ropa

El jefe de policía Michel Moore, aseguró que se trataba de un incidente caótico donde tuvo como resultado la muerte de una menor, por lo que se convirtió en un hecho devastador para los presentes y las familias. El hombre, envió un mensajea la familia de la menor y aseguró que sabía que no había palabras para consolar a la familia.

La identidad de la menor y del sospechoso, aún permanecen sin conocerse por ende se piensa que el lunes, también se revelará la identidad de la menor y del hombre. Además, se mencionó que los investigadores aún están investigando si el asalto fue aleatorio o dirigido. El subjefe de policía, Choi dijo que no creen que la adolescente esté relacionada con la persona que fue atacada. Archivado como: Asesinan adolescente tienda ropa

Poco después, los informes noticiosos mostraron que una mujer con el rostro ensangrentado, que parecía ser la víctima de la agresión, fue colocada en una ambulancia. La víctima fue llevada al hospital con heridas de moderadas a graves, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos, Nicholas Prange de acuerdo con The Associated Press. Archivado como: Asesinan adolescente tienda ropa

Durante la madrugada de este 9 de diciembre se informó del ataque al cantante en Los Ángeles. El cantante nacido en Alemania, era hijo de padre estadounidense que servía en las fuerzas armadas de EE.UU. en aquel país, de acuerdo con el medio británico The Sun.

Así mataron al famoso cantante

Vincent Cohran, mejor conocido como “Slim 400” fue baleado en Inglewood, un ciudad parte del condado de Los Ángeles, de acuerdo con TMZ. Saltó a la fama en 2015 con el lanzamiento de su primer álbum, una reconocida disquera lo encontró y firmó con el, según el reporte de The Sun. El cantante fue hallado por la policía en la entrada de una casa, relata TMZ.

No se especificó de quién era la propiedad. Hasta el momento de la redacción de esta nota no se ha dado a conocer cómo sucedieron los hechos, cuántos sospechosos están involucrados y cuál es la principal línea de investigación tras el asesinado en Los Ángeles del querido cantante. Lamentablemente, este no fue el primer ataque.