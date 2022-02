Asesinan periodista Michoacán: ¿Por parte de políticos?

Armando Linares, aseguró que las amenazas habían surgido después de que “exhibieran las acciones corruptas del gobierno” y de algunos funcionarios corruptos que llevó a la muerte de Roberto Toledo. En el video, Armando le envió un claro mensaje a la familia y a las personas que habían ordenado la muerte del periodista, mencionando que llevarían la situación “hasta las últimas consecuencias”.

“Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios políticos corruptos nos llevó a la muerte de nuestro compañero. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho.”, dijo Armando Linares visiblemente afectado. “Solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero que no vamos a dejar las cosas así y vamos a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias”, denunció. Archivado como: Asesinan periodista Michoacán