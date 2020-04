Asesinan pareja estadounidense en Juárez. Un hombre del área de Syracuse que había estado en cuarentena en México durante la pandemia de coronavirus recibió un disparo mortal junto con su novia, cuando hombres armados abrieron fuego contra su Jeep, según los informes.

Pat Landers, un golfista de 32 años residente del norte del estado de Baldwinsville, y su amiga Karla Baca, maestra de educación física, conducían por una calle en Ciudad Juárez el lunes en un vehículo con placas de Nueva York cuando les dispararon al menos 20 balas, según reportó el Daily Mail citando al medio KTSM.

La policía en la ciudad fronteriza al sur de El Paso, Texas, está investigando el impactante ataque, que dejó al hijo de Pat Landers, Cameron, sin padre.

A pesar de una orden de la orden de permanecer en casa vigente desde el 23 de marzo, se han reportado más de 100 asesinatos en Ciudad Juárez este mes, según el Daily Mail.

La policía ha atribuido la mayor parte de la violencia a los carteles de la droga.

Pat Landers y Karla Baca habían estado saliendo durante los últimos tres o cuatro meses y estaban en cuarentena en México debido a la pandemia, dijo su amigo del área de Syracuse, Dave LaBarge, al Post-Standard.

“Era un buen tipo”, dijo LaBarge al periódico Syracuse sobre el golfista profesional. “Tuvo una vida extraordinaria”, reportó New York Post.

Landers, padre de un niño, y Baca conducían por la calle en un Jeep negro con placas de Nueva York cuando ocurrió el tiroteo durante el día.

La investigación del tiroteo está en curso y la policía aún no ha proporcionado ningún motivo para que los asesinaran.

Los amigos de Landers le dijeron a Syracuse.com que había estado en cuarentena en Ciudad Juárez durante la pandemia de coronavirus con Karla Baca, quien era una maestra de educación física allí.

