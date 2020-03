Matan a balazos a integrante de grupo musical en Veracruz

Michel Gómez Santos era vocalista de HEGO, tenía 30 años

El cuerpo presentaba signos de violencia y ya investigan caso

Asesinan cantante HEGO. Asesinan a balazos a Michel Gómez Santos, cantante del grupo musical HEGO, en el estado de Veracruz, autoridades investigan el caso luego que apareciera su cuerpo en las calles de Cosoleacaque, luego que fue secuestrado por un grupo de hombres que viajaban en una camioneta, de acuerdo a la información proporcionada por el portal del medio de comunicación La Opinión.

Testigos aportaron información a las autoridades sobre el hecho, y comentan que fueron varios hombres a bordo de una unidad quienes se lo llevaron contra su voluntad y una hora más tarde fue hallado con huellas de violencia, por lo que de inmediato se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Según los primeros reportes, el joven de 30 años de edad fue hallado en una de las calles de la colonia 7 de mayo, aunque los cuerpos de seguridad y de rescate llegaron al lugar, nada pudieron hacer para salvarle la vida, ya que no tenía signos vitales. Mientra se acordonó el área, personal del Servicio Médico Forense levantó el cadáver y lo trasladó a sus instalaciones.

#Cosoleacaque

Esta tarde fue ejecutado a balazos en la esquina de José Azueta y Abel R. Pérez de la colonia 7 de Mayo, el vocalista Michel Gómez Santos.https://t.co/Ypk5i9fdXu — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) March 17, 2020

Después de efectuar la necropsia de ley, al lugar acudieron los familiares de Michel Gómez Santos, quienes identificaron el cuerpo y les fue entregado tras los trámites oficiales. Luego se supo que amigos y conocidos del cantante demandaron justicia de parte de las autoridades para esclarecer el asesinato.

Este asesinato se suma al de otros que han sucedido en México y aquí recordaremos a algunos de ellos. A finales de octubre del año pasado, cantante mexicano Panchas Psycho fue ultimado el pasado domingo en la Colonia Heliodoro Hernández Loza, rapero reconocido en la escena local del oriente de Guadalajara.

El cuerpo fue hallado y posteriormente fue identificado como José Juan Moya González, quien figuraba en el hiphop con canciones como “Tinta en mi Piel” o “México y sus Culturas”, este último tema con 1.5 millones de vistas en la plataforma de Youtube.

“Soy de Guadalajara, mi madre de La Barca, mi jefito de Ameca, simón somos aztecas, a mí no se me olvida, mucho menos me avergüenza pues me jode la pobreza”, canta Moya González en esta última canción.

Fue asesinado a unos metros de su domicilio, en la calle Miguel Auza; su cadáver fue recogido en el cruce de esta calle y José María Martínez.

“Presenta tres impactos y tenemos cuatro indicios en el lugar (casquillos). El hombre era vecino de las inmediaciones y tenía 35 años”, informó un miembro de Seguridad Pública del Municipio el día del crimen.

La Fiscalía no dio a conocer en ese momento detalles sobre el inicio de la indagatoria para establecer el móvil del crimen e intentar dar con quien perpetró el homicidio.

De acuerdo con testimonios, lo agredieron dos hombres que vestían de negro, de entre 20 y 30 años, quienes escaparon a bordo de una motocicleta.