Esta broma no terminó de buena manera, ya que la joven disfrazada presuntamente fue asesinada a balazos por personas desconocidas. La tragedia ocurrió durante la madrugada del pasado viernes 15 de octubre en las calles del barrio San Miguel Dorami, en San Francisco Chimalpa, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Se acerca Halloween y varios jóvenes ya se encuentran preparando sus disfraces para salir a espantar a las calles, tal fue el caso de una mujer de Naucalpan, México, quien decidió vestirse de la Llorona y espantar a los ciudadanos a plenas horas de la noche. La broma no terminó como ella esperaba, según el Heraldo de México .

El terror llegó a México incluso los perros de las casas en las cuales pasaba por enfrente ladraban sin parar, luciendo su largo vestido blanco, pero el final fue trágico. Supuestamente la joven que iba vestido de este personaje fue asesinada a balazos por algunos sujetos armados que no soportaron la broma.

La mujer vestida de la llorona era realmente una mujer de entre 20 y 25 años de edad, quien supuestamente se encontraba tirada en el suelo con heridas de bala en su cuerpo. Pero las autoridades locales hasta el momento no han dado a conocer la identidad de la supuesta mujer que estaba vestida de la Llorona.

"Nunca se sabe cómo van a reaccionar las personas ante un susto, ya se va grandecita como para andar haciendo eso", "Si están viendo que el pueblo es ignorante y le juegan a la mam…. Es muy triste la historia y ojala su familia reciba pronta resignación, pero que quede como lección", "Pero no se ve cuando le disparan los caza fantasmas", fueron algunos comentarios.

Sin embargo, la FGJ del Estado de México, consultada por esta casa editorial, desmintió el hecho al no tener reporte de los ocurrido la madrugada del 14 de octubre en Naucalpan, como supuestamente se menciona en algunos medios. “Hemos rastreado cualquier posible indicio de estos hechos, pero hasta este momento no tenemos registro”, mencionó personal de la Fiscalía del Edomex.

De acuerdo con El Universal , tras darse a conocer que una mujer disfrazada de La Llorona perdió la vida al recibir impactos de bala en el municipio de Naucalpan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desmintió el hecho y mencionó que no se tiene registro de tal acontecimiento.

Algo estaba pasando, sus perros no ladraban así por nada. Quizá pensó en un animal o un extraño intentando acercase a su casa. Así que, celular en mano, por si las moscas, salió a ver qué había. Tenía miedo, quién no. Pero igual decidió aventurarse. Los perros seguían su concierto de ladridos con los pelos del cuello erizados. En el video se ve cómo camina entre matas y matorrales.

Y es entonces cuando gritos y lamentos desgarradores resuenan por todos lados. Parece una mujer llorando, gimiendo desesperada. “¡¡¡Dios mío, Dios mío!!!”, grita el hombre. La cámara muestra como el hombre se da la vuelta y empieza su huida a la carrera. Pero los escalofriantes sonidos no dejan de acompañarlo, se escuchan alto y claro y demasiado cerca.

Y no es de extrañar que este hombre haya corrido como alma que lleva el Diablo. ¡Cualquiera lo hubiera hecho! Lo que sabemos, hasta aquí, es que el video existe y que el suceso ocurrió. Y después llega el debate. ¿Es algo preparado? ¿Ocurrió realmente así como se ve o es toda una producción destinada a que miles se espanten? ¿Acaso es una broma?

¿Qué habrá sido esos lamentos?

Otros creen que se trata de un animal salvaje de la selva, quizá herido, gruñendo y amenazando. Pero, los últimos sonidos del video realmente no parecen producidos por la garganta de ningún animal, aunque los primeros, sí podrían llevarnos a esa conclusión.

Este espanto, la aparición de La Llorona, no es nuevo en Colombia, ya ha ocurrido otras veces. ¿Serán los lamentos de los que sufrieron que aún no encuentran la luz? ¿Será La Llorona? ¿Serán animales ocultos en el follaje? La duda de si es real o no continua.