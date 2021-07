El asesinato del joven Juan Agudelo Maldonado aún está bajo investigación por los agentes la División de Homicidios del PGPD quienes, de acuerdo a su oficina de información pública, no darán detalles del crimen sino hasta que terminen sus investigaciones. Los nombres de los heridos tampoco serán revelados.

Según algunos testigos que hablaron con los agentes de la División de Homicidios del PFPD dos jóvenes más se aproximaron al grupo de cinco muchachos entre los que se encontraba Juan Agudelo Maldonado y comenzaron a discutir entre todos. No se detalla el tipo de reunión ni la relación entre las cinco personas.

De repente los dos jóvenes recién llegados sacaron un par de pistolas, no se detalla en el reporte de qué calibre, y comenzaron a disparar sobre sus rivales a corta distancia. Juan Agudelo Maldonado no alcanzó a ponerse a cubierto y cayó muerto en el lugar por los disparos. Los otros muchachos corrieron pero cayeron mal heridos.

El tono de la discusión subió a los gritos e insultos. Sin embargo, los testigos que hablaron con las autoridades no saben cuál fue el motivo de la violenta confrontación entre los dos grupos de muchachos y que, a la postre, la costó la vida al joven inmigrante Juan Agudelo Maldonado.

Sin embargo, los patrulleros ya no pudieron hacer nada por el joven Juan Agudelo Maldonado y se le declaró muerto en el lugar. Los agentes de la División de Homicidios del PGPD identificaron al joven inmigrante de Colombia por medio de su licencia de manejo.

Anthony Schartner, Alguacil del Condado de Prince George, implora a la comunidad hispana de Maryland, en particular, que si alguien tiene información fidedigna sobre el paradero y la identidad de los asesinos del joven inmigrante Juan Agudelo Maldonado se comuniquen a su oficina.

“Nuestro querido Juan fue un hijo ejemplar”

Jorge Agudelo, no se detalla qué relación tenía con el muchacho asesinado, abrió una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre En memoria de Juan Jose Agudelo Maldonado para recabar fondos que permitan a su familia enfrentar los gastos que ha causado el asesinato del joven inmigrante.

“Estamos quebrantados de corazón, por la perdida de nuestro querido Juan.. fue un hijo ejemplar, con grandes valores, que a pesar de su corta edad dejó huellas que marcarán por siempre nuestras vidas y a todas las personas que lo quisimos tanto” detalla Jorge Agudelo para describir a Juan Agudelo Maldonado.