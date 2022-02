Jiménez se encuentra desaparecido desde esa fecha, por lo que la Policía ha emitido una orden de captura a nivel nacional, según afirmó el subdirector de la Policía de Miami, Armando Aguilar. “La última persona que fue vista junto a la víctima fue Jiménez, que era su vecino y no ha regresado ni tenido contacto con su familia desde el día del homicidio”, señaló Aguilar. Archivado como: asesinan a hispano mecánico en Florida.

"Félix Rigoberto Cruz, de origen guatemalteco, un mecánico, estaba casado por 12 años y deja tres hijos huérfanos de padre. No merecía morir. Pedimos la ayuda del público", solicitó en la rueda de prensa el subdirector de la Policía de Miami.

Esposa de la víctima estalla en lágrimas y rompe el silencio

"No queremos hacer pública aún la causa exacta de la muerte. Esperamos escuchar eso a través de una confesión del acusado", dijo Aguilar e informó de que la orden de búsqueda y captura del autor de este "brutal asesinato" va más allá del estado de Florida. Visiblemente afectada, la esposa de Cruz mostró una foto de su marido y dijo que él "no merecía morir. Era muy importante para mi, espero que se haga justicia, no tengo vida, lo necesito, era todo para mí, me he quedado sola", dijo la mujer.

En las redes sociales, la unidad de homicidios de la Policía de Miami pidió la "asistencia de la comunidad" para localizar a Jiménez y ofreció 5,000 dólares de recompensa por cualquier información que conduzca a su captura.