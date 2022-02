Apoyo de la comunidad y de los seguidores

La cantidad de mensajes de apoyo que Ronnie Shirley y su familia han recibido a través de redes sociales es enorme. “Orando por todos ustedes”, “No se que decir… rezo por ti y tu familia”, “Les envío todas las oraciones por fortaleza y consuelo. Lamento mucho su pérdida”, “Lo siento mucho por tu perdida. Estoy orando por consuelo para todos ustedes. Enviándoles a todos mi amor. ¡Que Dios te acompañe en tu dolor! ¡Manténgase fuerte y sepa que ahora está en manos de Dios, libre de este mundo loco!”, fueron algunos de los comentarios.

“No puedo imaginar tu dolor amigo. Agradecido de que seas un hombre de Dios. Jesús ahora tiene a tu hijo en sus brazos. Pensando mucho en ti y tu familia”, “Hermano, lo siento por tu pérdida, suena como si no tuviera sentido y perder a un niño no puedo imaginarlo”, “Ronnie Shirley No puedo imaginar el dolor por el que estás pasando como padre, pero conozco ese dolor como abuela. Apóyate en Jesús en este momento, él me ha ayudado a superar la pérdida de mi nieto de 13 días. Orando por ti y tu familia”, “Oraciones continuas Te amo hermano”, agregaron familiares, amigos y seguidores. Asesinan a hijo de estrella de TV en tiroteo en una gasolinera.