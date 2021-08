Los vecinos alarmados por el ruido de los disparos llamaron al número de emergencias del SPD para reportar el tiroteo. Al momento en que sucedieron los hechos las autoridades no sabían qué había pasado, ya que el único reporte que tenían era que los residentes de la zona habían escuchado tan sólo los balazos.

En la madrugada del martes 24 de agosto del 2021 los doctores del Wesley Medical Center, en Wichita, continuaban luchando por salvarle la vida a Camilo Ramírez, quien seguía en condición crítica. Hasta ese momento los agentes todavía no capturaban a Juan Doroteo Morales, pero ya sabían que había una mujer involucrada en el caso.

Juan Morales y Kiera Stewart fueron detenidos por los agentes del KBI y el SPD cuando descubrieron su guarida. La investigación no detalla en dónde fueron capturados los dos fugitivos, sólo detalla la información compartida por las autoridades que ambos estaban todavía en Salina, Kansas.

Sin embargo, la situación para los tres detenidos se agravó el pasado martes 24 de agosto 2021 en la tarde, luego de que Camilo Ramírez falleció debido a la gravedad de sus heridas, ya que los doctores no pudieron hacer nada para salvarle la vida debido a los múltiples disparos.

Uno de los delitos en contra de Kiera Stewart, Juan Morales y Jaime Leos Jr. se elevó entonces a un cargo mucho más grave. El intento de homicidio cambió a homicidio, informó el SPD. Sin embargo, hasta el momento de escribir esta historia la corporación no ha revelado cuál fue el móvil del crimen en contra de Camilo Ramírez.

“Camilo era una persona de un gran corazón”

Raquel Pérez, la madre de Camilo Ramírez, abrió la cuenta Help Pay for Funeral Cost and Expenses (Ayuda a pagar los gastos funerarios) para pedir que la comunidad les auxilie con los gastos que les ha causado el súbito asesinato del muchacho en la pequeña población de Salina, Kansas.

“Mi hijo Camilo Ramírez recibió un disparo el lunes por la mañana temprano… después de intentar luchar por su vida, sucumbió a sus heridas y falleció… Camilo era una buena persona con un gran corazón. Haría todo lo posible para ayudar a los demás y asegurarse de que todos a su alrededor fueran atendidos”, dijo la madre sobre su hijo asesinado.