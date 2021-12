El boxeador Danny Kelly Jr. de 30 años de edad presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo, los sospechas no se apiadaron de él a pesar de que en la camioneta viajaban junto al hoy occiso su esposa, hijos y una amiga. “En este momento, los detectives están investigando si esto fue posible furia en la carretera”, dijo la policía local en un comunicado.

Tal fue el caso de la familia de Danny Kelly Jr. quien vivió de cerca la muerte del boxeador cuando todos los integrantes se dirigían a una reunión familiar, pero nunca lograron llegar. El pugilista de Maryland fue asesinado a tiros frente a su esposa e hijos, por unos sujetos armados, según New York Post .

El Mayor Interino David Blazer agregó que la familia se encuentra de luto por la sensible perdida en plena festividad: “No está en casa con sus seres queridos hoy en Navidad, quienes ahora están de luto por su pérdida en lugar de celebrar la festividad”. También dijo que el tiroteo tuvo lugar en la cuadra 4400 de St. Barnabas Road.

La madrina de Kelly, Bernadine Walker, lo describió como un boxeador talentoso y un hombre de familia amoroso. “Era un padre maravilloso. Amaba a sus bebés. Amaba a sus hijos”, dijo la mujer en una entrevista para los medios de comunicación. Quedando devastada por la sensible perdida de su familiar, según Daily Mail.

El boxeador no ha sido el único asesinado en estas época navideña, ya que a unos cuantos días de que llegue a su fin el 2021, se dio a conocer que el cantante puertorriqueño Francisco Santiago Serrano, mejor conocido como Cano El Bárbaro, fue asesinado a balazos en su país natal. No se reportaron más personas heridas en este mortal ataque.

Francisco Santiago Serrano, mejor conocido como Cano El Bárbaro, incursionó en el género urbano con el sencillo No, no junto a Benny Benni y se encontraba trabajando en lo que sería su primer disco como solista con el apoyo de Turtin Records. Al momento de su muerte, tenía 37 años de edad.

La última publicación de Cano El Bárbaro

“Feliz martes para todos, que hablen, que digan, que inventen, porque yo no vivo de la gente, siempre feliz y positivo, no quiero malas vibras en mi vida. Un photoshoot para no perder la costumbre”, escribió el cantante puertorriqueño en lo que sería su última publicación el pasado 23 de marzo.

Al darse a conocer la noticia de su muerte, admiradores de Cano El Bárbaro expresaron sus condolencias: “Descansa en paz, rey”, “Descansa en paz, manito… que de cosas están pasando”, “Diablos, esto no puede ser”. Por su parte, una persona se expresó de la siguiente manera: “Ese estilo de vida lleva a dos posibles lugares: cárcel o ataúd. No aprenden”. Archivado como: Asesinan boxeador Danny Kelly Jr en Navidad.