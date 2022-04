Asesinan a joven hispana a una cuadra de la escuela

Su familia está destrozada, aseguran que Angellyh tenía un “alma hermosa” y que era una estudiante sobresaliente. “Era una niña que iba a la escuela y venía directamente a casa. Nunca estuvo en la calle”, dijo Margarita Yambo, tía de la joven, al medio local New York Post .

Angellyh Yambo, una joven de 16 años, fue víctima de la violencia desatada en las calles de Nueva York . Ella no era el objetivo, pero quedó atrapada en el fuego cruzado cuando se desató un tiroteo a una cuadra de la escuela secundaria University Prep Charter, en Nueva York.

El encargado de un edificio cercano en East 156th Street lo vio todo, incluso cuando llegó la madre de la niña al lugar. “La madre gritaba histéricamente. La policía la estaba reteniendo”, contó el hombre al medio neoyorquino. “Sentí su dolor en su grito. No hay nada más fuerte que el grito de una madre”.

Violencia desatada

“Ella no merecía ser menospreciada de la forma en que fue. . . Tengo el corazón roto”, dijo a The Post la mejor amiga de la infancia de Angellyh, Hazel Cheeseboro. “Su mamá estaba desconsolada. Ella está tratando de aguantar, pero no se siente tan bien. Quiero decir, acaba de perder a su hija, pero lo está intentando”.

Margarita Yambo, tía de la joven, dijo que “ella era un alma hermosa. Era una estudiante sobresaliente” y se lamentó porque “tenía toda su vida por delante”. Por su parte, Elvia Henríquez, su otra tía, dijo que los dos hermanos de Angellyh están “pasando un momento muy difícil” por la pérdida de su hermana mayor y reflexionó desconsolada que “gente inocente está perdiendo la vida por situaciones que no valen la pena”.