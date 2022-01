Algunas personas aman pasar horas alistándose todos los días y van al salón para verse hermosas y aseadas. Otras personas no tiene exactamente ese tiempo libre y no viven semejante estilo de vida glamuroso. Si tu vida agitada, horario estresante, hijos enérgicos o tu trabajo demandante se interponen en tu camino para verte y sentirte de lo mejor, estás de suerte. Hemos reunido los mejores tips de aseo para toda floja/ocupada/no interesada que exista. Después de todo, todo mundo merece verse y sentirse grandiosa— incluso aquellas con vidas desordenadas que tienen trabajos desordenados o no saben nada sobre la aplicación de la base. Como el NY Times informa, de acuerdo con Nancy Etcoff, una profesora clínico asistente en la Escuela de Medicina de Harvard, psicóloga investigadora en el Hospital General de Massachusetts, y autora de Survival of the Prettiest: The Science of Beauty, el aseo es más que cómo te ves. Ella explica: “Los rituales de aseo puede aumentar temporalmente la confianza, y estudios sugieren que la confianza que inspiran es atractiva por sí misma”. Así que aunque algunas veces la rutina de aseo parece algo abrumador, es una parte importante, no únicamente de cómo luces, sino también de cómo te sientes todos los días. Así que, ¿cómo te das cuenta de que te estás dando un buen mantenimiento, pero también de no estar desperdiciando tu tiempo libre en tratamientos de belleza? Aquí está lo que definitivamente necesitas cuidar cuando se trata del aseo personal. Considérala la guía de la chica floja para mantenerse hermosa.

Remover el vello con tiempo Tener vello no deseado en tu cuerpo no solo no se siente bien, tampoco se ve exactamente bien. Aunque es una decisión muy personal lo que consideres “indeseable”, el punto importante es que no lo quieres ahí y no logras quitarlo porque no tienes tiempo o energía para ello, y por lo tanto, estarás avergonzada e insegura debido a ello. Ahora, para algunas personas depilarse todas las mañanas es un roba tiempo. A otras personas no les importa— se convierte en una parte de su rutina matutina. Algunas personas prefieren depilarse con cera mensualmente en un proceso de depilación que no se siente nada grandioso, pero dura más y eventualmente causa que el vello crezca menos o nada. Por supuesto, hay opciones más permanentes (y caras) como la electrólisis y la depilación con láser que requieren un seguimiento mínimo, así que son perfectos para nosotras que somos muy perezosas para atender nuestras piernas todos los días. Sin importar tu elección, escoge una práctica de aseo de manera inteligente y asegúrate de eliminar esos vellos que no quieres. Después de todo, nadie quiere perderse una fiesta de piscina o una cena romántica porque se le olvidó depilarse.

Aseo de cejas Tus cejas son el contorno de tus características faciales y aunque fácilmente pueden pasar desapercibidas, éstas en realidad dan una gran impresión cuando la gente da un vistazo a tu rostro. También dicen mucho de ti. Como Marie Claire informa, de acuerdo con la experta en lectura del rostro y feng shui, Priya Sher (sí, esa es su especialidad): “Las cejas reflejan nuestro corazón, nuestra energía sexual, nuestra relación con nuestra pareja, nuestra relación con nuestros hermanos y nuestro poder, profesión y estilo de trabajo”. Así que tal vez quieras asegurarte de mantener esas cejas de la mejor forma. Sin importar si escoges depilación con cera, hilo, arrancar o recortar las cejas, asegúrate de mantenerte al día con esos tratamientos. ¿No estás segura de que tan seguido está bien hacerlo? Esta guía es un buen lugar para comenzar.

Mascara Tal vez la parte más rápida y fácil de tu rutina de belleza/aseo es aplicar mascara, pero también es una de las más transformadoras. Una barrida de mascara en tus pestañas puede hacerte lucir al instante despierta, alerta y lista para hacerle frente a tu día. Las pestañas definidas pueden hacerte lucir más brillante e importante, y si escoges una fórmula que dura bastante como la mascara prolongada Estée Lauder Double Wear, obtendrás 15 horas de glamur libre de grumo. Hidrantante tintado Debes de usar FPS diariamente, eso es innegable, y también quieres que tu piel se vea limpia, lisa e impecable. Pero ¿quién tiene tiempo para aplicar crema hidrante, bloqueador solar, base y corrector cada vez que sale de casa? Permítenos presentarte el hidratante tintando con FPS— el producto que necesitas aplicar en tu rostro todos los días. Amamos este de Laura Mercier. Confía en nosotras, no lo lamentarás y te mortificarás porque te tardaste mucho tiempo en encontrar este producto.

Peinar el cabello Si estás buscando usar tu look chic desordenado (o sea no tienes tiempo para secarlo pero tampoco quieres que se vea como un completo desastre), entonces necesitas invertir en una botella de spray para hebras playeras. Este Surf Spray de Bumble and Bumble es asombroso. El spray para peinar está infundido con agua salada para un auténtico look fresco playero que puedes lograr donde sea y cuando sea. Solo aplica el spray, aprieta y adelante. Esa es una rutina de belleza a la que podemos acostumbrarnos. Cuidado de las uñas No podemos olvidar tus uñas. Aunque los manicures y pedicures son un pequeño pedazo de cielo, también requieren algo de tiempo libre, que puede ser difícil de conseguir en la vida diaria. Y tampoco son baratos—semanalmente o mensualmente el mantenimiento de las uñas de verdad puede sumar bastante. Dicho eso, hacer que tus manos y pies se vean y sientan renovados es una parte clave para lograr un look limpio en general. Hay unas formas sencillas de hacer que tus manicures duren más tiempo para que no tengas que ir por retoques tan seguido. Además, puedes mantener tus pies suaves entre tratamientos usando una piedra pómez y exfoliante en casa cuando tienes unos cuantos minutos extra en la regadera.