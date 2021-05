Para ambos titulares de ‘Chisme No Like’, la boricua no sabía lo que causaría al confirmarle a una periodista hispana su separación, quien inmediatamente sacó la bomba en su medio de comunicación, por lo que a Adamari López no le quedó de otra más que dar declaraciones en ‘Hoy Día’ y grabar de inmediato el video que colgó en su Instagram dando la noticia.

¿Estaban engañando a sus seguidores? Cuando Adamari López compartía videos en su canal de YouTube donde hasta hace una semana aparecía junto a Toni Costa muy contenta, ya sea yendo a un festival escolar de Alaïa o incluso presumiendo a su marido con su nuevo corte de cabello, en Chisme no like, se afirmó que el bailarín y la boricua ya no vivían juntos desde el mes de enero.

A través del programa de ‘Chisme no like’ cuyos titulares son los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristáin, se dio a conocer que supuestamente hubo muchos ‘secretos’ detrás de la relación y que desde el mes de enero Toni Costa sacó las cosas de casa de Adamari López y en ese entonces ya no estaban juntos.

“Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que lo escuchen de mi. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”, dijo en el video, por lo que mucha gente le reclamaba si su cambio físico habría detonado la crisis, pero ¿Toni Costa cometió infidelidad?

Pese a haberse separado desde el mes de enero y ella estar enfocada en su cambio físico, era evidente que la presentadora de ‘Hoy Día’ se encuentra en un momento muy complicado de su vida y así lo afirmó: “Hola hola mi gente linda y a quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni”.

Mediante su comunicado, Toni Costa dejó entrever que la separación era temporal, sin embargo, los periodistas de Chisme no Like lo tomaron como que el bailarín español se está aferrando a no dejar ‘la fama y la comodidad’ que Adamari López le brindaba, de ahí a que la gente lo tachaba de ‘mantenido’.

“Desde marzo, ellos deciden ir a una terapia de grupo, de parejas para tratar de salvar la pareja ¿qué pasa? Adamari no admira a Toni Costa, no es el proveedor de la familia, no es el macho alfa que una latina quiera tener, que traiga sustento, no le admira como hombre, la terapia no funcionó, pero Adamari siguió en la terapia sola para poder separarse de Toni Costa y este logro que ella hizo hoy de decir ‘se terminó’ es por esa terapia que empezaron juntos”, aseguró Javier Ceriani.

En Chisme no like se aseguró que la hija de Toni Costa y Adamari López ya sabe de la separación de sus papás y tiene que ir a terapia para atravesar este proceso tan complicado, de ahí que en las últimas semanas se vea compartir a cada uno por su lado con Alaïa, mientras su padre la lleva a jugar, su mamá la consiente con tratamientos de belleza.

Según reportes del periodista argentino, famosos recibieron invitación para festejar en grande los 50 años de Adamari López, fiesta sorpresa en República Dominicana supuestamente organizada por Toni Costa para sorprenderla y reavivar la llama del amor, sin embargo, al enterarse, la boricua terminó rechazándolo y no quiso festejar junto a él, por lo que el bailarín no aparecía en ninguna celebración.

Para los conductores de ‘Chisme no like’ hubo una tercera persona de seguro que acabó con la relación entre Adamari López y Toni Costa quien habría cometido infidelidad con un hombre, por las especulaciones que supuestamente hubo desde que el bailarín español ‘apareció’ en la escena y se hizo famoso por la boricua. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHISME NO LIKE

¿Adamari López no tiene un carácter fácil? Javier Ceriani comentó: “Adamari tiene un carácter, la chiquita es enojona, explosiva y mamo… a veces la gente engaña mucho, que parece una santa… por qué ella tomó esta decisión ‘saludable’, ¿qué es lo no saludable con Toni Costa? ¿Violento? ¿Había otras cosas, había engaño, qué es lo no saludable que vivía Adamari?”, cuestionó.

La gente da su punto de vista sobre la supuesta infidelidad de Toni Costa

En el video de Chisme no like, los comentarios de las personas aparecieron: “Bueno si no se aman mejor que se separan el amor no debe ser forzado”, “El trabaja con Univision de bailarín y ella así lo conocía no hay nada de malo que un hombre gane menos suele pasar solo por eso no hay que menospreciar a un hombre”, “¿Por qué menospreciar el trabajo de un hombre?. El trabajo que el hacía ocuparse de una casa también tiene validez”.

“Él siempre me pareció enamorado de ella, pero ella nunca se vio enamorada, no se si es que nunca superó a Fonsi”, “Desde mi modesto punto de vista, ella nunca ha estado enamorada de él”, “Dicen que ya varias veces el…le había pedido..matrimonio..y ella..nunca quiso…Será verdad???”, “Pobre Adamari no se va a encontrar otro hombre como Toni”, “Pobresito Tony y su niña, pero me imagino como lo humillaba”, escribió la gente.