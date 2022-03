Afirman que El Charro de Huentitán se manifiesta en su rancho.

Vicente Fernández Jr asegura que su padre se aparece.

Una misteriosa cruz aparece en la cama de doña Cuquita.

Vicente Fernández aparece rancho. El pasado mes de diciembre todo México se vistió de luto luego de difundirse la lamentable noticia del deceso del Charro de Huentitán, tras el fallecimiento del gran Vicente Fernández surgieron algunas controversias sobre el cantante de regional mexicano en donde su familia se ha visto involucrada.

Ahora a casi tres meses de su deceso otro tema entorno al gran Chente se hace presente, muchos creen que es totalmente imposible que los que han partido a otra vida hagan presencia en la Tierra, mientras que otras personas consideran que los muertos suelen visitar a sus familias y seres más allegados.

Aseguran que Vicente Fernández ‘se aparece’ frecuentemente en su rancho

Pues definitivamente para los Fernández es de creer que los muertos visitan a sus familiares y amigos, y es que no es un secreto que para la familia ha sido un golpe muy duro del cual no se han podido recuperar del todo. Hay que tener en cuenta que tanto los hijos, nietos y doña Cuquita están rodeados de miles de recuerdos de Chente por lo que es más complicado que este proceso de duelo no sea tan doloroso.

La revista de People en Español mencionó que recientemente Vicente Fernández Jr aseguró que inclusive el espíritu del cantante de regional mexicano se les ha manifestado en el rancho ‘Los Tres Potrillos’, lugar en el que vivió sus últimos días de vida y donde fue despedido por toda su familia y grandes admiradores.