Jorge Carbajal, el conductor del programa ‘En Shock’ de YouTube, ha señalado que la actriz y cantante Lucero formaba parte del “catálogo” de actrices de Televisa, que estaba a disposición de grandes empresarios y políticos como parte del servicio e “acompañantes”. Algunas actrices, como Kate del Castillo, ya han hablado de dicho catálogo dentro del documental que hizo para Netflix, “El Día que Conocí al Chapo”, donde señalaba que Televisa ofrecía a sus actrices como “acompañantes” a los empresarios y publicistas. “En ese tiempo yo no lo entendía, pero sí me molestaba. En las comidas de publicistas básicamente eras una elegida. Así de ¡wow! si te invitaban a las comidas de publicidad. Porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero a Televisa, que compra los tiempos de aire en Televisa”, señaló Kate del Castillo. Carbajal ha dado a conocer los datos de Lucero en dicho catálogo, donde aparece su nombre completo, su númeo telefónico (tachado), su estado civil (soltera), y tiene una anotación que señala “vírgen”. También se enumeró los precios que se cobraba por la compañía de Lucero a diferentes tipos de eventos: Pasar la noche: $1 millón 800 mil dólares; Cena invitada: $100 mil pesos; Acompañante a evento sin prensa: $200 mil pesos; Acompañante a evento con prensa: $900 mil pesos.