De acuerdo con la cadena hispana, mientras que algunos ya pudieron obtener el tercer cheque de hasta $1,400 dólares del nuevo estímulo gracias a que sus bancos facilitaron la entrega, otro más han visto su dinero en su cuentas como ‘pendientes’, lo que significa que aún no pueden obtener el dinero.

Funcionarios del Departamento del Tesoro y del Servicio Rentas de internas revelaron desde el pasado viernes que ya empezó a procesarse la nueva ronda de pagos de estímulo económico, y adelantaron que los primeros depósitos aparecerían en las cuentas bancarias el pasado fin de semana, indica The Associated Press.

Además, el IRS señala que no ‘reutilizará’ las llamadas tarjetas prepagadas entregadas con los estímulos firmados por Trump, y resalta que bajo la nueva ley el tercer cheque “no se puede compensar para pagar varias deudas federales vencidas o impuestos atrasados”.

Será hasta el Lunes 29 de marzo, una semana después, que el IRS comenzaría a enviar tarjetas de débito o EIP con la ayuda del tercer cheque. Aquellos que no recibieron durante la primera y segunda ronda un pago mediante depósito directo “generalmente recibirán un cheque o, en algunos casos, una tarjeta de débito prepagada (Tarjeta EIP)”, indica un comunicado de la agencia federal.

En dado caso, sería hasta abril del año que viene, que algunos estadounidenses que no recibieron el tercer cheque podrían iniciar el trámite para recibir los $1,400 dólares si cumplen con ciertos requisitos, y “reclamarlos en su reporte de impuestos de ese año”, indica el diario La Opinión.

Pese a que se han establecido periodos claros para la entrega de la esperada ayuda y que Biden prometió que alrededor de 100 millones obtendrían su cheque en los próximos días, algunos estadounidenses podrían no recibir la ayuda aunque sean elegibles.

Las autoridades dijeron que, a partir del pasado lunes, la gente puede verificar la herramienta “ Get My Payment ” (Recibir mi pago) en el sitio web IRS.gov para rastrear sus propios pagos. “La primera parte de los pagos se enviará por depósito directo, que algunos destinatarios ya comenzaron a recibir el 12 de marzo, y otros lo recibirán la próxima semana”, indicó el IRS.

¿Puedo reclamar el primer y segundo pago aún?

De acuerdo con el sitio oficial del IRS, si no recibió su primer o segundo cheque podría reclamar el llamado “Crédito de recuperación de reembolso de 2020”. La agencia federal señala que “si no recibió los montos totales del primer o segundo pago para los que era elegible, puede ser elegible para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso de 2020”.

Sin embargo, es necesario presentar “una declaración de impuestos de 2020, incluso si no está obligado a presentar” y apunta que “el tercer pago no se usará para calcular el Crédito de recuperación de reembolso de 2020”. Además, la información sobre los cheques autorizados en la presidencia de Trump, ya no está disponible en la herramienta “Obtener mi pago”, ahora debería visitar el siguiente link para ver el estado de los pagos anteriores.