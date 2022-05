Hija de Ninel Conde se avergüenza de su famosa madre.

Una amiga cercana a Sofía fue quien reveló para la revista citada que la hija de Ninel Conde está muy desatada debido a que se encuentra molesta con su mamá, misma de la que ‘se avergüenza’ y por ello actúa con rebeldía para solo provocar el enojo en la vida de la intérprete de ‘Tú no vales la pena’. Archivado como: Hija de Ninel Conde.

De acuerdo con el medio citado, la joven se la pasa de fiesta, por lo que su mamá le lanzó una advertencia: “O respetas mi casa o te vas”. Tal parece que los problemas en la vida de la cantante de 50 años no se quieren ir, pues la revista de Tv y Notas señaló que Sofía Telch, de 25, está enfocada en llevar una vida de fiesta y excesos.

“Está desatada. Ella dice que está trabajando, pero en realidad yo no veo que haga nada, solamente emborracharse, porque le fascina la fiesta”, fue lo que reveló la amiga cercana de Sofía Telch ante la revista dedicada a lo que acontece dentro del mundo de los espectáculos.

Sofía Telch se encuentra resentida con su mamá porque nunca tuvo cuidados hacía ella

Posteriormente la joven relató desde cuando conocía a la hija de Ninel y como fue que se dio su amistad, “Yo la conocí hace apenas unos tres años, cuando regresó a México. Ella se fue a estudiar al extranjero desde bien chavita y aquí casi no conocía a nadie, más que a sus amigos de la secundaria, con los que yo me junto, fue así como me empecé a llevar con ella”, señaló.

Posterior a eso, al ser cuestionada sí ella sabía que era hija de la famosa actriz y cantante, aseguró que Sofía se avergüenza de su madre, “Claro, todo el mundo lo sabe, aunque ella no le comenta a nadie quién es su mamá, ya que está resentida porque nunca la cuidó y, además, se avergüenza de Ninel”, expresó. Archivado como: Hija de Ninel Conde.