Aseguran que ‘El Mijis’ murió calcinado.

Todo ocurrió en la carretera Ribereña.

Su familia ha rendido declaraciones al respecto.

Aseguran murió El Mijis. Este 2022 ha registrado varias muertes en lo que va del año, ahora corre el rumor de que un exdiputado ha perdido la vida de la peor manera que se puede llegar a imaginar. Cabe mencionar que aunque lo aseguran los familiares no han rendido declaraciones para afirmar si se trata del ex funcionario o no.

Mediante el portal de Vanguardia Veracruz se reseñó que varias versiones señalan que los familiares de Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como ‘El Mijis’ fueron citados por La Fiscalía de Tamaulipas para informarles que el exdiputado Congreso de San Luis Potosí falleció en un trágico accidente.

Aseguran que murió calcinado el exdiputado ‘El Mijis’

De acuerdo con el medio citado se les detalló que ‘El Mijis’ murió en un accidente automovilístico en la carretera Ribereña, en el cual su camioneta se incendió y el cuerpo quedó incinerado. Aunque el portal de Vanguardia Veracruz compartió que a través de la revista Proceso se ha informado que dicha investigación no ha sido del total agrado para la familia del exdiputado.

Por otra parte en el portal de El Manana se informó que un amigo muy cercano a la familia también afirmó que la versión de la Fiscalía no fue de buen gusto a sus parientes por las dudas y lagunas que aún no han sido totalmente aclaradas. Todos ellos acudieron a Ciudad Victoria el pasado viernes.