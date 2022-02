Aseguran que el vocalista de Grupo Firme es santero.

Karla la Santera hace fuertes revelaciones del cantante.

Otras celebridades se han involucrado en la santería. Eduin Caz es santero. Sin duda alguna las redes sociales siempre dan mucho de que hablar, y más aún cuando se trata de la vida de las celebridades y distintas figuras públicas. Pues les cuento que el pobre de Eduin Caz una vez más ha creado gran polémica a través de la plataforma de Instagram y ni se imaginan de que lo acusan. Para entrar en contexto el día de ayer muchos medios de comunicación estuvieron difundiendo que el vocalista de Grupo Firme había sufrido un aparatoso accidente automovilístico en plena carretera de Culiacán, Sinaloa, México. Informaron que el cantante de “Gracias” se encontraba manejando la camioneta que terminó accidentándose. El supuesto accidente en el que se involucró Eduin Caz Uziel Payan, amigo cercano a Grupo Firme anunció que había estado marcando a la familia del cantante y que, hasta el momento le habían dicho que Eduin Caz no había sufrido el incidente sino que fue su tío quien venía manejando la camioneta. Mientras tanto, el equipo del cantante informó que fue el cantante quien sufrió el incidente. La familia del vocalista de Grupo Firme, no ha dado declaraciones al respecto. Luego de eso, diversos reporteros anuncian que el cantante no estaba conduciendo la camioneta sino que fue un tío cercano quien venía en el vehículo y lamentablemente, volcó en la carretera de Sinaloa. La policía estatal, anunció que el vehículo si pertenece al vocalista de Grupo Firme pero, de momento no se ha confirmado quien venía al interior del carro; la información, sigue en desarrollo.

El mismo Eduin Caz reveló la verdad por medio de su cuenta de Instagram ¡Reveló la verdad! Eduin Caz, al ver que la situación se descontroló y los medios lo daban por "malherido" informó en un corto video en redes sociales, que se encontraba en perfecto estado de salud y que, si antes no había dado "señales" era porque continuaba durmiendo. El cantante, destacó que la camioneta si le pertenece pero, él no se encontraba conduciendo a la hora de incidente. "Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, me voy despertando. Me acabo de bañar, de hecho. Estaba viendo las noticias, todos los medios", dijo Eduin Caz en un video compartido en redes sociales. "Realmente es verdad, es mi camioneta. Yo no iba en esa camioneta, no iba manejando. Él que venía manejando, es mi asistente Jorge Omar Cázares, quien es mi tío.", confirmó el cantante.

Aseguran que Eduin Caz es santero y por ello se libró del accidente Pues les cuento que ahora tras haber revelado que él no había sido el del accidente, en la cuenta oficial de Chisme No Like afirmaron que catalogan al vocalista de Grupo Firme de ser santero por haberse salvado de ese accidente, como la ven. Luego de tremendas especulaciones y hasta haberlo hecho hospitalizado, Eduin Caz desmintió absolutamente todo a través de sus redes sociales. Por como sucedieron las cosas muchos internautas nuevamente comenzaron a especular sobre la verdadera razón por la que el vocalista de la banda más aclamada del momento habría salido ileso de la tragedia. Los conductores de Chisme No Like fueron los encargados de alimentar la gran teoría plasmada por los usuarios.

Santera afirma que Eduin Caz está bajo la protección de los muertos Indagando en internet se encontró un fragmento del programa de Chisme No Like en la plataforma de YouTube en el que estuvo como invitada 'Karlita la Santera', quien sugirió que la verdadera razón por la que Eduin Caz alcanzó a salir ileso del aparatoso accidente es por las prácticas santeras afrocubanas que realiza el cantante. Afirmó que el vocalista de Grupo Firme se encuentra bajo brujería y afirmó que es así porque ella misma conoce a su santero, eso lo reveló ante las cámaras del programa de Chisme No Like y argumentó que es por ello que se ha librado de muchas situaciones, debido a que los muertos le dan protección, ¿cómo les quedó el ojo?.

Afirman que el vocalista de Grupo Firme está dentro de la religión Palo Mayombe dentro de la santería Sin más preámbulos les comparto la parte rescatada de la entrevista que ‘Karlita la Santera’ ofreció para Javier Ceriani y Elisa Beristaín. Fue en una de sus recientes emisiones que el programa de Chisme No Like tuvo como invitada a una persona de lo oculto, quién hizo fuertes revelaciones sobre Eduin Caz. “El tema de la camioneta a él no le pasó nada porque para muchos que no saben, el señor Eduin está dentro de la religión lo que se llama Palo Mayombe dentro de la religión de la santería”, argumentó ‘Karlita la Santera’ ante las cámaras del programa Chisme No Like, afirmando que el vocalista es santero.

'Karlita la Santera' reveló que Eduin Caz usa collares que lo relacionan con la santería "Se puede decir que es bueno siempre y cuando tengas constancia en estarlo haciendo, pero si no tiene constancia a la larga se la cobran como con accidentes, con separaciones e infinidad de cosas… Entonces se puede decir que hace cosas malas en atender al muerto pero en cosas más turbias", expresó la santera. "Por el hecho de las cuencas que trae los collares de que él usa cuando actualmente está fuera del trabajo y está en casa se los cuelga y se pueden dar cuenta que trae collares de fuerza mayor", fueron las declaraciones que 'Karlita la Santera realizó ante el programa de espectáculos ya mencionado.

Karla afirma que conoce personalmente al santero del vocalista de Grupo Firme “Una por los collares, dos porque su santero se llama ‘Oni Shangó’, yo me imagino que su padrino le ha de haber dicho que no puede estar manejando, que no puede estar saliendo entonces pues por alguna desgracia que iba a pasar… Todo lo que él ahorita coseche es gracias al muerto. Todos los éxitos que va a tener es gracias al muerto”, afirmó la santera que fue invitada al programa de Chisme No Like. “La religión no es tonta, la religión te da pero también te quita”, luego de eso se mencionó que Eduin Caz por un momento dejó de utilizar sus collares y después de cierto tiempo retomó el uso de los mismos, por lo que la santera que ofreció una entrevista para el programa de espectáculos dio su propia teoría.

Otras celebridades han acudido a la santería "El ser humano pierde el piso y cree que como ya el muerto le empezó a dar y al meterse dentro de la religión dijo 'bueno pues ya me confió y sigo haciendo mis tonterías y engaño a mi mujer y hago infinidad de cosas' pero qué pasa, que aquí la religión se hizo para la unificación familiar y él faltó el respeto y poco a poquito tanto el santo como el muerto se las cobran", expresó 'Karlita la Santera' para el programa de Chisme No Like. También se reveló en la entrevista que no es el único artista en acudir a la santería pues grandes figuras como Daddy Yankee, Madonna, Mauricio Islas e incluso Galilea Montijo han llegado a acudir a esta religión para protegerse y obtener grandes logros en su carrera musical, según lo afirmó Karla la Santera. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.