Aseguran que Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, dio a luz a su bebé

Agregaron que se trataba de un varón

El periodista Javier Ceriani fue quien dio a conocer la noticia

Aseguran que Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, ya dio a luz a su bebé y agregaron que tuvo un niño.

Al principio del embarazo, la presentadora del destacado programa había intentado ocultarlo.

Y es que esta ‘barriguita’ ha sido muy comentada en el mundo del entretenimiento, ya que, según informó el periodista Javier Ceriani, el hijo de la presentadora no es de su esposo, el ejecutivo de Telemundo César Conde.

Hace pocas horas, el mismo Ceriani dio la noticia en su cuenta de Instagram sobre el nacimiento del bebé.

“Última hora de Impacto!! Pamela Silva, conductora de @primerimpacto se convierte en una Hermosa Mamá de un Varón!! Está en este momento, en esta noche de Jueves en el Hospital en la Florida!!”, escribió.

Según la información, el alumbramiento habría ocurrido este jueves 23 de abril de 2020.

“Felicidades tu Sueño hecho Realidad, mucha salud y bendiciones!!”, aprovechó el presentador para enviar sus buenos deseos.

Hasta los momentos, la presentadora aun no se ha manifestado al respecto a través de sus redes sociales.

Chisme No Like asegura con documento en mano, que Pamela Silva confirma que César Conde no es el padre de su hijo (VIDEO)

Con documento en mano, el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, asegura que Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, confirma que César Conde, quien es ejecutivo de Telemundo y su actual esposo, no es el papá de su hijo.

En un video que está disponible en la cuenta de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, Elisa Beristain, una de las conductoras del programa Chisme No Like, recuerda que en su momento ellos dieron la primicia que las dos conductoras de Primer Impacto estaban embarazadas, y en el caso de Pamela Silva, hasta la fecha ella no ha confirmado su embarazo, aunque en sus redes sociales sus seguidores se han encargado de felicitarla y decirle que debe sentirse muy orgullosa porque se convertirá en mamá.

Elisa Beristain sigue haciendo un recuento de esta noticia, presentando nuevamente la supuesta demanda de divorcio entre Pamela Silva y César Conde, donde ambos aceptaban que el bebé que espera la conductora de Primer Impacto no es de él.

También, la conductora de Chisme No Like, recordó que en el programa presentaron un video donde César Conde, quien es ejecutivo de Telemundo, dice que en la cadena televisiva son una gran familia, aunque no se acostumbra que los presidentes de las televisoras no salgan a cuadro, pero se comenta que al parecer César Conde quiere hacer una carrera política y está aprovechando para “tomar pantalla”.

Elisa Beristain asegura que otros bloggers han salido a dar esta noticia y hay un canal que publicó una parte de la demanda de divorcio entre Pamela Silva y César Conde:

“Nosotros no les podemos poner (ya que incurrirían en una legalidad) lo que dice este canal, pero ahí, según lo que dice, es que Pamela está reclamando y pidiendo que el padre es otra persona y le está pidiendo que reconozca”.

La conductora de Chisme No Like dice que “el padre supuesto es un señor empresario canadiense”: “Esto está muy fuerte, en esa parte que nosotros también lo teníamos, pero no lo mostrábamos porque eso si era un documento exclusivamente confidencial, y la persona que lo publique, se puede ver envuelto, o envuelta, en problemas legales”.

Respecto al mismo tema, Elisa Beristain comentó que se rumora que en este semana se está discutiendo cómo Pamela Silva va a salir a hablar de su embarazo y cómo va a dar la noticia, aceptándolo públicamente.

“Se ha manejado que será en sus redes sociales o lo están discutiendo si será dentro de su programa (Primer Impacto). No tenemos más que desearle que ella, orgullosa con este bebé, que como todo sabemos, según en entrevistas que ella misma había dado, tiene muchas ganas de tener un bebé desde hace mucho tiempo y nos da muchísimo gusto que este sueño se haya podido hacer realidad”, expresó Elisa Beristain.