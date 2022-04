En clip se alcanza escuchar una voz al fondo de una mujer, los usuarios aseguran que podría haberse tratado de Debanhi, quien en ese momento aun se encontraba desparecida. La voz que se escucha dice: “me encontró, me encontró”, paralizando a los usuarios que vieron la grabación. México. Archivado como: Fantasma Debanhi se manifiesta

“No es un fantasma es su alma”

Inmediatamente, los usuarios comenzaron a dejar sus opiniones, en donde algunos si logran escuchar la voz, mientras otros no: “Si se escucha el susurró diciendo me encontró me encontró”, “No es un fantasma es su ALMA”, “no manches si se escucha clarito”, dijeron unos seguidores.

“Ayer en la n0che no podía dormir pensando en eso”, “Bro si se escucha dice “me encontró, me encontró”, “Saben a que me recuerda esto? a la película desde mi cielo, será que algo más quiere decir aparte de eso?”, “así se escucha muy muy leve, como cansada la voz pero se escucha”, fueron algunos de los comentarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . México. Archivado como: Fantasma Debanhi se manifiesta