La batalla campal entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Lorenzo Méndez asegura que la casa de Chiquis es suya

¿Por qué Lorenzo y la hija de Jenni aún no se divorcian?

¿En riesgo de perderlo todo? Fue hace semanas atrás cuando la cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera adquirió una lujosa casa en California, provocando que rápidamente el cantante, y su exesposo, Lorenzo Méndez no dudara en comentar que también sería su próximo hogar. ¿Se la quiere quitar?

Vaya controversia que ha generado Chiquis Rivera luego de haber lanzado su segundo libro titulado ‘Invencible’, en donde la misma cantante aseguró que contaba todo lo que vivió en su vida privada y profesional, así como su caótica relación con el también cantante Lorenzo Méndez.

Los problemas de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

En este libro, el cual fue lanzado el pasado 8 de febrero, Chiquis Rivera habló en una entrevista para People en español la violencia domestica que vivió durante su relación con el cantante, asegurando que todo eso y muchas cosas más explicó en su libro llamado ‘Invencible’:

Chiquis Rivera comentó que desde un principio sabía que su relación con el cantante no iba a durar sin embargo siguió adelante porque lo amaba: “Estaba decepcionada porque creía en mi matrimonio, me casé para estar casada toda la vida. Tuve esa decepción de decir ‘Esto no va a funcionar’ Lo sabía antes de casarme, pero estaba enamorada”.