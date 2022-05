Fue en una transmisión del programa Sale el Sol que Gustavo Adolfo Infante aseguró que la familia de Xavier López Chabelo quiere mantenerlo lejos de los medios porque no está en condiciones para hablar con la prensa. El presentador también dijo que eso explicaría su escasa actividad en las redes sociales.

No obstante, ahora han surgido rumores sobre su estado de salud actual y afirman que el famoso comediante de 87 años padece de una enfermedad cerebral y puede ser la verdadera razón por la que supuestamente se ha alejado de los reflectores y la vida pública.

Hace unos días se anunció que Chabelo tiene tres importantes proyectos en puerta, con los cuales regresaría a las pantallas. El comediante mexicano emocionó a sus seguidores al anunciar que regresaría a la televisión, pero ahora parece que no podrá ser de ese modo.

El periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, aseguran que el llamado “Amigo de todos los niños” no está en condiciones de salir a trabajar ya que supuestamente sufre de alzheimer. Fue en el programa ‘Sale el Sol’, en donde Infante dijo estar sorprendido por lo dicho.

“Yo sé que a mi querido Chabelo, lo tienen ya guardado porque no está en condiciones de hablar, tiene Alzheimer. Igual que Polo Polo, que se dedicó toda su vida a hablar y a hacer reír a la gente, y Chabelo también, el día de hoy están sin poder hablar”. Fueron las palabras de Infante.

¿Comer tacos de que?

Hace tres años en el programa “Un nuevo día” de Telemundo, le preguntaron a Chabelo que cuantos años llevaba siendo animador de niños, a lo que es respondió: “Que le importa”, la misma reportera le dijo que estaba siendo muy grosero. Le siguió preguntando sobre que comería en su cena de Navidad y el comediante dijo: “tacos de cac*.” VER ENTREVISTA

“Cómo se les olvida que sin los medios de difusión y comunicación no son famosos, la respetada entrevistadora no merecía una respuesta tan vulgar.” “Por fin demostró cual es su verdadera cara, no puede ser que le dedicamos mucho tiempo de nuestra niñez a este señor”, fueron los comentarios de algunos usuarios de redes sociales ante esta respuesta.