El rapero Anuel AA tuvo una relación con la cantante Karol G, pero cuando terminaron los fanáticos de colombiana aseguraron que él le había sido infiel a la interprete de “Tusa”, lo cual ha sido negado por el mismo. La actual pareja no se cansa de estar dentro del ojo del huracán ya que siempre dan de que hablar.

Aseguran Anuel será papá: Mujer asegura estar esperando un hijo del rapero

De acuerdo con la página de Instagram de Chamonic, el rapero puertorriqueño sí se convertirá en padre, pero no con es Yailin la más viral. “Al parecer Anuel si será papá, pero no con su actual pareja si no con esta otra chava, ¡quien cuenta que salió con él cuando lo conoció en fiesta y ella dice que él es el papá de su bebé!”

A esta pareja de artistas parece que le gusta causar controversia, pues en cada oportunidad se vuelven tendencia en redes sociales por cualquier publicación en redes sociales o algún comentario que haga. Hasta ahora ninguno de los dos ha salido defensa del otro o para negar lo que se dice de Anuel.