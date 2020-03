Aseguradora Aetna no cobrará a pacientes de coronavirus

La aseguradora Aetna, una de las compañías de seguros más grandes de Estados Unidos anunció el miércoles que no le cobrará a sus clientes que tengan que ser hospitalizados por el coronavirus, reseñó The Associated Press.

La compañía avisó que sus adscritos no tendrán que desembolsar copagos ni otras tarifas en caso de que deban ser ingresados a uno de los hospitales dentro de su red.

La medida podría ahorrarle a esas personas miles de dólares, dependiendo de su nivel de cobertura y los gastos médicos que han tenido en lo que va de año.

La exención seguirá vigente hasta el 1 de junio. Abarca a los 3,6 millones de clientes de la compañía que cuenten con pólizas a través de empresas pequeñas. Los grandes empleadores que usan Aetna también pueden optar por descartar esos pagos, informó un portavoz de la aseguradora.

Muchas aseguradoras han derogado los pagos para pruebas y para consultas médicas en persona o por internet cuando se trata de coronavirus, en un intento por animar a la gente a buscar ayuda si tienen síntomas. Pero Aetna, adscrita a CVS Health y que cubre a casi 23 millones de personas, es la primera aseguradora que descarta los pagos para hospitalizaciones.

