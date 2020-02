La Asamblea General de Virginia aprobó este martes la legislación que permitirá que unos 250.000 inmigrantes indocumentados obtengan en el estado la licencia para conducir vehículos automotores, no comerciales, tras una lucha de varios años, reseñó la agencia Efe.

La legislación fue aprobada en la Cámara de Delegados con 57 votos a favor y 22 en contra, y en el Senado con 22 votos a favor y 18 en contra.

La legislación de la cámara baja estipula que las personas pueden solicitar la licencia de conducir comunes sin necesidad de que presenten documentos sobre su situación legal de migración.

La versión de la cámara alta estipula un permiso específico para indocumentados, que es diferente de la licencia común.

