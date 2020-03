La agrupación fue víctima de la delincuencia en Hanover, Maryland, en EE.UU.

Les rompieron los vidrios de la camioneta en la que viajaba La Energía Norteña

Se llevaron visas de trabajo y pasaportes, entre otras pertenencias

Hace unas horas, se informó que los integrantes de la agrupación La Energía Norteña fueron víctimas de los amantes de lo ajeno en Hanover, Maryland, en EE.UU., cuando les rompieron los vidrios de la camioneta en la que viajaban.

Los ladrones se llevaron las mochilas de 8 personas, 6 pasaportes, 3 residencias de Estados Unidos, visas de trabajo y carteras, entre otras pertenencias de los integrantes de la agrupación.

Manuel Borrego, integrante de La Energía Norteña, comentó que es un día muy difícil para todos ellos: “Mientras estábamos comiendo una carnita asada, en lo que prendían el carbón, nos tardamos bastante, como una hora y media, cuando llegamos, le habían dado un batazo a la van”.

“Lo que más me duele es mi pasaporte, porque acabamos de llegar, tuvimos presentación en Texcoco, nos venimos directamente a la gira”, expresó uno de los miembros de La Energía Norteña, quien aseguró que mantendrán informados a sus seguidores.

De inmediato, las reacciones de los fans de la agrupación no tardaron en llegar, aunque la mayoría les hicieron recomendaciones a los integrantes de La Energía Norteña para que esto no vuelva a ocurrir y sean víctimas de la delincuencia de nueva cuenta.

“En los vehículos no se dejan bultos ni documentos”, “Las pertenencias personales siempre las debe cargar uno en su mochila, ¿a quién se le ocurre paisa?”, “Ojalá y encuentren los pasaportes”, “¿Y por qué dejan sus pertenencias personales / documentos importantes en la van?”, “¿Cómo se les ocurre dejar pasaportes y residencias en el carro?”.

Otros seguidores de La Energía Norteña les reconocieron que, a pesar del mal momento que pasaron, no hayan perdido su sentido del humor: “¿Por qué los mexicanos así somos, siempre riéndonos de las desgracias? Se puede estar acabando el mundo y México es el que siempre tendrá una sonrisa y sacará los mejores memes de eso”, “La gente enojada porque se ríen, jajaja, señores, hay que tener algo de buen humor en casos como estos”.

Por otra parte, a varios les llamó la atención que este incidente le sucediera a La Energía Norteña en la Unión Americana y no en México: “No nada más sucede en México, también en el perfecto Estados Unidos”, “Y no más México tiene la fama”, “Por más que estén en USA, jamás puedes dejar papeles importantes en el carro”, “Díganle a Trump que también pasa eso en su país”, “Para que vean que no solo en México hay ratas, también en USA y no se confíen en ningún lugar, sea el país que sea”.

Una internauta se compadeció de Manuel Borrego, integrante de la agrupación y que contó lo sucedido en Hanover, Maryland, en EE.UU.: “Madre mía, este tío está muy salao, siempre le pasa algo”, mientras que otra les hizo una valiosa recomendación: “Tienen que acudir al consulado de México, ahí les ayudarán. A mí me lo robaron y levanté un reporte con la policía, ellos me dijeron que no saliera de Estados Unidos hasta que me dieran mi pasaporte y yo regresé con mi pasaporte nuevo a México y con una carta que da el consulado que sólo allá te dan, la visa así la recuperé”.