En los registros criminales de Texas el joven hispano Arturo Santiago Peña Almanza Jr. no tiene antecedentes. Además, de acuerdo al IPD, las autoridades no tienen reportes de haber atendido el departamento que el hombre ocupaba con su novia por alguna llamada de violencia doméstica ni otro delito.

De acuerdo con Robert Reeves, portavoz del IPD, la novia de Arturo Santiago Peña Almanza Jr. y madre del niño Jeremiah Degrate Ríos no enfrentará cargos criminales, ya que los agentes de la División de Homicidios determinaron que ella no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de su hijo.

“Era un niño dulce y cariñoso”

Rosa Ríos abrió la cuenta Funeral Expenses for Jeremiah (Gastos funerarios para Jeremiah) en la red social de apoyo económico Go Fund Me, para ayudarle a la madre a enfrentar los gastos funerarios tras la muerte de su hijo presuntamente a manos de Peña Almanza Jr. No se detalla qué relación tiene Ríos con la familia del niño.

“El 21 de septiembre Jeremiah ganó sus alas al cielo”, escribió Rosa Ríos para pedir ayuda a la comunidad y explica que “el dolor que sentimos es indescriptible. Jeremiah era un niño dulce y cariñoso, al que le encantaba jugar con sus coches y comer donas”, recuerda Ríos al menor asesinado.