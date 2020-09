Arturo Peniche confirma inesperada noticia

El actor mexicano dio a conocer que, tras 38 años de matrimonio, se separa de su esposa

“Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ching… en todo”, expresó

Cuando nadie lo esperaba, el actor mexicano Arturo Peniche dio a conocer que tras 38 años de matrimonio se separa de su esposa, Gaby Ortiz.

Fue a través del programa En Casa de Mara, el cual está disponible en el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, que Arturo Peniche abrió su corazón y no se guardó nada.

A la pregunta de cómo le fue de pandemia, el actor mexicano, de 58 años de edad, no dudó en responder que “muy mal”.

“Lo que pasa es que tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, por el Covid-19. Hubo parientes que si se lograron recuperar y hubo otros que no se lograron recuperar, mis hermanos, a fin de cuentas mis primos hermanos, con los que me llevé toda la vida”.

Por si fuera poco, Arturo Peniche confesó que en México se le enfermaron nueve personas después de estas pérdidas, por lo que estuvo muy angustiado durante un mes.

“No podía dormir, lloraba, se me salían las lágrimas, y dentro de esas pérdidas también, mi matrimonio”.

Visiblemente molesto, el actor mexicano confesó que este “Covid arrasó con todo”.

“Hubo un cambio de ideas ahí medio raras, como yo no podía acercarme a la ciudad para no contagiarme, no soy un jovencito, y provoqué malestar de supuestamente no haber estado, pero yo estuve un mes muy puesto, muy enterado de todo lo que estaban pasando mis familiares, porque se enfermaron mi esposa, mi hijo, mi nuera, mi suegra, mis cuñados, muchas personas”.

Pero la molestia de Arturo Peniche no terminó aquí, ya que aún tendría mucho por decir…