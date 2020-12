El actor Arturo Peniche sufre un accidente en su regadera donde se lastima el pie

El actor de 58 años, Arturo Peniche, compartió en sus redes sociales hace algunos días que sufrió un accidente en la regadera de su casa donde se lastimó el pie, por lo que lo tiene enyesado, y ahora denuncia una mala experiencia que sufrió en un supermercado.

El actor contó sobre su accidente, que tuvo un resbalón en la regadera de su casa cuando terminaba de bañarse, el cual le provocó una fractura en su pie. Días después, ya cuando se sentía mejor publicó algo que le sucedió en una tienda de mercado a la cual acudió.

A través de su cuenta de Instagram, Arturo Peniche publicó un video, en el cual menciona que tuvo un mal trato por parte del personal de una tienda, debido a su incapacidad en el pie.

Menciona el actor que al llegar al supermercado, por su fractura, solicitó un carrito para poder trasladarse en la tienda. Pero para sorpresa de él fue ignorado por los trabajadores y lo hicieron que fuera a pie al área de servicio al cliente.

“QUE FEA ATENCIÓN AL CLIENTE TIENEN AQUÍ”

“Estoy lastimado de mi pie tengo tres fracturas y pedí un carrito en el supermercado, y resulta que me dijeron que me trasladara a servicio al cliente en lugar de dármelo”, mencionó el actor.

También agregó: “Platiqué con la señorita me pidió la identificación, para poder prestarme un vehículo para moverme, pero lo peor de todo es que me dio la espalda, se fue y me dejó hablando solo, que fea atención tienen aquí”.

Tras la publicación, la cuenta de la tienda a donde acudió el actor le respondió: “Hola, Arturo. Entendemos tu molestia. De antemano te ofrecemos una disculpa por la mala experiencia que tuviste con nosotros. Permítenos dar seguimiento a lo que comentas, por favor, compártenos, por mensaje directo, un correo o teléfono donde podamos localizarte, así como la fecha y hora aproximada de tu visita.”

