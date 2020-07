Arturo Peniche da a conocer una triste noticia

El actor mexicano está de luto por el coronavirus

Algunos de sus familiares perdieron la batalla contra esta enfermedad

Siguen las malas noticias, pues ahora, el actor mexicano Arturo Peniche confirma que está de luto por el coronavirus.

En un video que está disponible en el canal de YouTube de Las Estrellas, y que hasta el momento está cerca de llegar a las mil vistas, Arturo Peniche contó lo inesperado.

El actor mexicano vive un momento complicado, pues algunos de sus primos han perdido la batalla contra el coronavirus y otros mantienen la lucha por su vida.

“Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido, he tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, es muy pesado, es muy duro”, expresó Arturo Peniche, quien reveló que su primo Jorge murió el miércoles pasado a las seis de la mañana, mientras que su primo Benjamín está tratando de recuperarse del coronavirus, pues él si se pudo atender prudentemente.

El actor mexicano, quien nació el 17 de mayo de 1962, pidió prudencia y responsabilidad para evitar más contagios: “No seamos tontos, yo también salgo de aquí de donde estoy y nadie usa tapabocas, nadie usa guantes, no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de meterme en sus vidas privadas, pero es una realidad: si yo me cuido, los cuido, si ellos se cuidan, me cuidan, y aquí parece que no está pasando nada”.

También, Arturo Peniche reconoció que en su trabajo encuentra un bálsamo para mitigar el dolor, y después del éxito que ha tenido con sus dos programas, los cuales transmite a través de sus redes sociales, decidió unirlos y hacer solamente un programa.

“Quiero ponerle ‘La bohemia con Arturo Peniche’, entonces, fusionar los dos y hacer un programa de dos horas porque siempre me piden más y más, entonces, yo creo que si hago uno los sábados a las nueve de la noche por dos horas con eso está bien”.

Sobre los invitados que tendrá en su programa, ya más tranquilo después de compartir que está de luto por el coronavirus, Arturo Peniche compartió que estarán Omar Fierro, el viernes 17 de julio, y Mariana Seoane, quien estará el viernes 24 y sábado 25 de julio.

Algunos de los seguidores de este canal expresaron su sentir después de enterarse del mal momento que vive el actor mexicano: “Pobre de Arturo Peniche”, “Que mal, no”.

Esta semana ha sido muy difícil para algunos integrantes del medio artístico, ya que apenas ayer se dio a conocer que el actor mexicano Raymundo Capetillo está hospitalizado por coronavirus, mientras que el actor y comediante Mauricio Herrera informó a través de su cuenta oficial de Twitter que él y su esposa habían dado positivo a la prueba del Covid-19, sin contar a la actriz Cecilia Romo, que después de estar internada en el hospital por más de 90 días y regresar a casa, tuvo una recaída y fue atendida de emergencia.

Archivado como: Arturo Peniche luto coronavirus