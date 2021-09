“Cómo pueden creerle a alguien que salió de Badabun solo esta buscando RT, si estuviera varado teniendo datos móviles no estaría twitteando esto, si tiene datos tiene señal fácilmente puede hacer llamada “, “En lugar de llamar a las autoridades o mínimo twittear algo directo a ellos para solicitar apoyo, haces esto”, “No te vayas a comer todos los cocos ni la pareja de teteretes jorobados del rabo chimuelo”, se burlaron algunos internautas.

A pesar de que fue gracias a la ayuda de los internautas que fue rescatado Arturo Islas, muchos usuarios no le habían creído cuando había mencionado que se encontraba varado en la Isla Tiburón. Ciertas personas hicieron comentarios burlescos, pensando que se trataba de una broma.

Arturo Islas varado isla: Comparte imagen de los pescadores que lo acompañaban

Incluso se atrevió a compartir una imagen de las personas que se encontraban junto a él, en la instantánea se puede ver el cansancio de los pescadores al momento de que el motor de la lancha en la cual viajaban se descompuso y ya no pudieron regresar de la isla.

“Así las cosas ayer a la 1 de la tarde, sin motor en alta mar y sin señal. Dicen los pescadores que si no hubiera jalado el pistón del motor que nos acercó a la zona donde había señal ahorita estaríamos perdidos mucho más lejos, no me voy a cansar de agradecerles su apoyo”, escribió Arturo.