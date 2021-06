No volverá a pisar la calle en seis décadas. El mexicano Arturo García fue declarado culpable por el asesinato de su novia en un motel al que le había pedido que asistiera para lograr una presunta reconciliación.

Una amiga de Raber, quien había prometido quedarse en el estacionamiento del motel, vio cuando Arturo García salió de la habitación y se alejó del lugar. Y cuando Raber no respondió a numerosos llamados telefónicos, la amiga alertó a sus familiares y ellos llamaron a la policía.

Arturo García ya había tratado de estrangular a su novia

Raber acudió al encuentro a pesar de que él ya había tratado por lo menos una vez de estrangularla, la había golpeado varias veces, le había destruido varios teléfonos y la había obligado a posar desvestida, detalló Efe.

La investigación determinó que Arturo García usó esas imágenes de su novia para extorsionar a los familiares de Raber, incluyendo a la madre y la abuela de la víctima, a quienes les pidió dinero a cambio de no difundir las fotografías. Además, el hispano le advirtió a Raber que no lo denunciara por violencia doméstica para que él no difundiese las comprometedoras imágenes.